Королівські події тижня: вихід Кейт і Вільяма, Чарльз з Каміллою повернулися з відпустки, а королева Максима знову сяяла
Досить насиченим видався на королівські події перший тиждень вересня.
Два виходи королеви Камілли
Її Величність королева побувала у штабквартирі благодійної організації ShelterBox, де відбулася зустріч. Для першого виходу у світ після відпустки Камілла обрала темно-синю горохову сукню від Fiona Clare з білим коміром і взула бежеві туфлі на підборах. Майже кожен її образ доповнюється перлинними сережками, улюбленими браслетами від Van Cleef & Arpels, а тепер ще й новою улюбленою підвіскою на шиї.
На день пізніше Камілла приїхала до 4-го батальйону полку рейнджерів, щоб зустрітися з військовослужбовцями та їхніми сім’ями. Другий образ королеви — це біла сукня від Fiona Clare, яку вона носила вже багато разів і світлий плащ.
Його королева завершила човниками із замші з лакованими носами від Eliot Zed, тими самими улюбленими підвісками на шиї та браслетами.
Король Чарльз теж повернувся з Балморалу
Монарх відвідав екскурсію в ораторії Святого Філіпа в Бірмінгемі, а потім відвідав університетську лікарню Мідленд-Метрополітен у Сметвіку, де зустрівся з пацієнтами, які проходять лікування від раку. Чарльз був бадьорий і веселий, мав гарний вигляд і був одягнений у світло-сірий картатий костюм.
Королева Максима теж повернулася з відпустки
Вона сяяла в буквальному сенсы слова, відвідавши відділ стійкого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені. Цього дня ми побачили на ній оливковий топ від її улюбленого бренду Natan та молочно-білі штани-кюлоти зі стрілками цієї ж марки. Максима доповнила аутфіт замшевим прямокутним клатчем та замшевими туфлями-човниками на підборах.
А у середу Її Величність відвідала резиденцію Клоостерквартир у Вегелі.
Цього разу вона одягла білий спідничний костюм від американського бренду Tory Burch, який кількома роками раніше вдягала на знымання літньої сімейної фотосесії на пляжі.
Королева Бельгії теж вийшла на публіку
Королева Матильда здійснила візит до будинку для людей похилого віку De Vijvers в Гентбрюгге. Вона вибрала для виходу ефектний молочно-білий костюм і відповідний топ, маленький прямокутний клатч на короткому ремінці, а також чорно-білі туфлі з принтом і на підборах.
Кейт та Вільям Уельські
Уельські зробили перший вихід, відвідавши сади Музею природної історії у Лондоні. Принцеса одягла молочно-білу сорочку With Nothing Underneath, блейзер Ralph Lauren, чорні штани та взула балетки Pretty Ballerinas. Образ доповнювали кілька золотих підвісок на шиї Daniella Drape. Але всі обговорювали нову зачіску Кейт.
Королева Матильда та Король Філіп
Бельгійські король та королева відвідали зустріч глав німецькомовних держав Німеччини, Бельгії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Австрії та Швейцарії у Бад-Рагаці. Матильда обрала цього разу для публічного виходу сукню з твіда з чорним поясом, що підкреслює талію, і взула туфлі-човники в тон вбрання.
Померла герцогиня Кентська
Також сьогодні сумною новиною поділився Букінгемський палац. 4 вересня померла герцогиня Кентська, Кетрін. Їй було 92 роки.