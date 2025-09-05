Королева Матильда з чоловіком, королева Максима, королева Камілла та принцеса Кейт / © Getty Images

Два виходи королеви Камілли

Її Величність королева побувала у штабквартирі благодійної організації ShelterBox, де відбулася зустріч. Для першого виходу у світ після відпустки Камілла обрала темно-синю горохову сукню від Fiona Clare з білим коміром і взула бежеві туфлі на підборах. Майже кожен її образ доповнюється перлинними сережками, улюбленими браслетами від Van Cleef & Arpels, а тепер ще й новою улюбленою підвіскою на шиї.

Королева Камілла / © Getty Images

На день пізніше Камілла приїхала до 4-го батальйону полку рейнджерів, щоб зустрітися з військовослужбовцями та їхніми сім’ями. Другий образ королеви — це біла сукня від Fiona Clare, яку вона носила вже багато разів і світлий плащ.

Королева Камілла / © Associated Press

Його королева завершила човниками із замші з лакованими носами від Eliot Zed, тими самими улюбленими підвісками на шиї та браслетами.

Король Чарльз теж повернувся з Балморалу

Король Чарльз III / © Associated Press

Монарх відвідав екскурсію в ораторії Святого Філіпа в Бірмінгемі, а потім відвідав університетську лікарню Мідленд-Метрополітен у Сметвіку, де зустрівся з пацієнтами, які проходять лікування від раку. Чарльз був бадьорий і веселий, мав гарний вигляд і був одягнений у світло-сірий картатий костюм.

Королева Максима теж повернулася з відпустки

Королева Максима / © Getty Images

Вона сяяла в буквальному сенсы слова, відвідавши відділ стійкого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені. Цього дня ми побачили на ній оливковий топ від її улюбленого бренду Natan та молочно-білі штани-кюлоти зі стрілками цієї ж марки. Максима доповнила аутфіт замшевим прямокутним клатчем та замшевими туфлями-човниками на підборах.

А у середу Її Величність відвідала резиденцію Клоостерквартир у Вегелі.

Королева Максима / © Getty Images

Цього разу вона одягла білий спідничний костюм від американського бренду Tory Burch, який кількома роками раніше вдягала на знымання літньої сімейної фотосесії на пляжі.

Королева Бельгії теж вийшла на публіку

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда здійснила візит до будинку для людей похилого віку De Vijvers в Гентбрюгге. Вона вибрала для виходу ефектний молочно-білий костюм і відповідний топ, маленький прямокутний клатч на короткому ремінці, а також чорно-білі туфлі з принтом і на підборах.

Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Уельські зробили перший вихід, відвідавши сади Музею природної історії у Лондоні. Принцеса одягла молочно-білу сорочку With Nothing Underneath, блейзер Ralph Lauren, чорні штани та взула балетки Pretty Ballerinas. Образ доповнювали кілька золотих підвісок на шиї Daniella Drape. Але всі обговорювали нову зачіску Кейт.

Королева Матильда та Король Філіп

Королева Матильда і Король Філіп / © Getty Images

Бельгійські король та королева відвідали зустріч глав німецькомовних держав Німеччини, Бельгії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Австрії та Швейцарії у Бад-Рагаці. Матильда обрала цього разу для публічного виходу сукню з твіда з чорним поясом, що підкреслює талію, і взула туфлі-човники в тон вбрання.

Померла герцогиня Кентська

Герцогиня Кентська / © Associated Press

Також сьогодні сумною новиною поділився Букінгемський палац. 4 вересня померла герцогиня Кентська, Кетрін. Їй було 92 роки.