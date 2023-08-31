Королівські шанувальники були захоплені: принцеса Кейт зайшла до лондонського пабу з дочкою Шарлоттою

Мама і дочка змушені були зробити зупинку під час поїздки Лондоном і зайти до найближчого пабу, щоб юна Шарлотта змогла сходити до туалету.

Принцесу Кейт зрозуміють багато батьків, адже кожен, хто має маленьких дітей, стикається з такою ситуацією. Принцеса Шарлотта їхала з мамою Кейт в автомобілі, коли їй раптово захотілося до туалету. Служба охорони одразу прийшла на допомогу. Автомобіль зупинився, жінка-детектив вийшла з авто і вирушила до найближчого пабу, щоб перевірити, чи може туди зайти Кейт із дочкою.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

За лічені хвилини вона повернулася до авто і повідомила принцесу Уельську, що вони можуть іти. Відвідувачі пабу не одразу зрозуміли, що відбувається, пише Daily Mail. Ось що вони розповіли журналістам:

"Це просто показує, що члени королівської родини схожі на будь-яку іншу родину. Коли вашій дитині потрібно в туалет, вона має піти!", - каже один із них.

"Я сиділа у своєму звичайному кріслі і, піднявши очі, побачила Кейт Міддлтон, тобто герцогиню Кембриджську (тепер принцесу Уельську) і її дочку принцесу Шарлотту. Вони здаються дуже милими, абсолютно нормальними. Принцеса Кейт тримала дочку за руку. Принцеса Шарлотта була звичайною маленькою дівчинкою", – каже інша відвідувачка пабу.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Getty Images

Ні менеджер Phoenix, ні представник Backbar Pubs and Bars Ltd, яка володіє баром, не прокоментували неофіційний візит Кейт до їхнього закладу. Крім того, жінка-детектив звернулася до присутніх паба із проханням не фотографувати Кейт на телефони. Інші офіцери королівської охорони залишалися біля бару, чекаючи на матір і її дочку.

"Спочатку увійшла жінка-поліцейський у цивільному та перевірила туалети. Потім увійшла герцогиня Кембриджська, тримаючи за руку принцесу Шарлотту. Маленька дівчинка пішла до туалету, а потім вони пішли", — розповідає ще один очевидець.

Королівських шанувальників дуже захопила така раптова зустріч.

Принцеса Кейт із дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам фото того, який вигляд матимуть Джордж, Шарлотта та Луї у дорослому віці.

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