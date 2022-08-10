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Королівські шанувальники обурені: Меган Маркл помилково назвали принцесою

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Королівські шанувальники обурені: Меган Маркл помилково назвали принцесою

Меган Маркл / Фото: Associated Press

На початку серпня Меган Маркл відсвяткувала день народження. Їй виповнився 41 рік.

Ми бачили, як її привітали Кейт та Вільям. А також розповідали вам, чому королева Єлизавета ІІ не привітала Мегана з днем народження.

Привітали герцогиню Сассекську і багато друзів. Твіт одного з них спричинив цілий скандал у Мережі.

Актор та режисер Тайлера Перрі опублікував пост у своєму твітері, в якому назвав Меган принцесою.

"Останні кілька років я посідав місце в першому ряду в твоєму житті. Я бачив, як ти терпіла те, що зламало б багатьох людей. Я так неймовірно пишаюся тим, як щаслива тепер ти, твій чоловік і ваші діти. Мене наповнює радість привітати принцесу Меган із днем народження", — написав він.

Але після цієї публікації Тайлера почали критикувати. Фанати королівської родини поспішили вказати йому, що Меган не є принцесою. І вказали, що її титули — герцогиня, баронеса, графиня, а не "принцеса". Хоча Меган, безперечно, дуже потішило таке привітання.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, чому Меган не принцеса, а Кейт може стати королевою-консортом, ми розповідали в цій статті.

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