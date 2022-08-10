Королівські шанувальники обурені: Меган Маркл помилково назвали принцесою

На початку серпня Меган Маркл відсвяткувала день народження. Їй виповнився 41 рік.

Ми бачили, як її привітали Кейт та Вільям. А також розповідали вам, чому королева Єлизавета ІІ не привітала Мегана з днем народження.

Привітали герцогиню Сассекську і багато друзів. Твіт одного з них спричинив цілий скандал у Мережі.

Актор та режисер Тайлера Перрі опублікував пост у своєму твітері, в якому назвав Меган принцесою.

I've had a front row seat in your life for the past few years. I've watched you endure things that would have broken a lot of people. I'm so incredibly proud to see how happy you, your husband, and your kids are now. It fills me with joy to say Happy Birthday Princess Meghan. pic.twitter.com/zCkuAzFSrD — Tyler Perry (@tylerperry) August 5, 2022

"Останні кілька років я посідав місце в першому ряду в твоєму житті. Я бачив, як ти терпіла те, що зламало б багатьох людей. Я так неймовірно пишаюся тим, як щаслива тепер ти, твій чоловік і ваші діти. Мене наповнює радість привітати принцесу Меган із днем народження", — написав він.

Але після цієї публікації Тайлера почали критикувати. Фанати королівської родини поспішили вказати йому, що Меган не є принцесою. І вказали, що її титули — герцогиня, баронеса, графиня, а не "принцеса". Хоча Меган, безперечно, дуже потішило таке привітання.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, чому Меган не принцеса, а Кейт може стати королевою-консортом, ми розповідали в цій статті.

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