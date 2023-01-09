Королівські шанувальники шоковані: як принц Гаррі "втоптав у багнюку" ім'я принцеси Кейт

Принц Гаррі втоптав у багнюку ім'я принцеси Уельської у своїх мемуарах, сподіваючись на примирення з братом Вільямом і батьком Чарльзом.
Сьогодні у принцеси Уельської день народження, їй виповнився 41 рік. А принц Гаррі саме в цей час вирішив дати чергове гучне інтерв'ю, в якому облив брудом всю свою сім'ю і Кетрін зокрема.
У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі висунув низку звинувачень проти принца і принцеси Уельських, зокрема розповів, що це саме вони закликали його одягнути нацистську форму на костюмовану вечірку 2005 року, що викликало громадський резонанс.
Все, що Гаррі розповів зараз, призводить до скандалу і ще більших труднощів у і без того натягнутих стосунках між ним та його королівською родиною. "Кейт вважає, що дії Гаррі жахливі. Вона вражена тим, що він "втоптує її ім'я в багнюку", і їй важко пробачити це", — пише express.co.uk про дії принца Гаррі.
Також у книжці принц розповідає про сумнозвісну сварку між Меган та Кейт під час примірки сукні подружок нареченої для принцеси Шарлотти, стверджуючи, що після сварки він знайшов свою дружину на підлозі у сльозах.
У той же час принц Гаррі згадує про Кейт, як про "безтурботну", "милу" і "добру" дівчину, коли йдеться про ранній період їхніх з Вільямом стосунків.
Гаррі написав, що йому подобалося бачити, як Кейт сміється. "Кожного разу, коли я турбувався, що Кейт збирається забрати в мене Віллі, я втішав себе думками про всі наші майбутні напади сміху".
Зізнався герцог Сассекський і в тому, що спочатку сподівався, що Кейт і Вільям порозуміються з його дружиною Меган. Але стереотипи створили "невеликий бар'єр", здолати який королівська четвірка, як її тоді називали, не змогла.
Тим часом королівські шанувальники шоковані тим, як принц Гаррі говорить про Кейт, особливо враховуючи, що це відбувається буквально в день її народження.
Читайте також: