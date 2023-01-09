Королівські шанувальники шоковані: як принц Гаррі "втоптав у багнюку" ім'я принцеси Кейт

Принц Гаррі втоптав у багнюку ім'я принцеси Уельської у своїх мемуарах, сподіваючись на примирення з братом Вільямом і батьком Чарльзом.

Сьогодні у принцеси Уельської день народження, їй виповнився 41 рік. А принц Гаррі саме в цей час вирішив дати чергове гучне інтерв'ю, в якому облив брудом всю свою сім'ю і Кетрін зокрема.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі висунув низку звинувачень проти принца і принцеси Уельських, зокрема розповів, що це саме вони закликали його одягнути нацистську форму на костюмовану вечірку 2005 року, що викликало громадський резонанс.

Все, що Гаррі розповів зараз, призводить до скандалу і ще більших труднощів у і без того натягнутих стосунках між ним та його королівською родиною. "Кейт вважає, що дії Гаррі жахливі. Вона вражена тим, що він "втоптує її ім'я в багнюку", і їй важко пробачити це", — пише express.co.uk про дії принца Гаррі.

Вільям, Кейт та Гаррі / Фото: Associated Press

Також у книжці принц розповідає про сумнозвісну сварку між Меган та Кейт під час примірки сукні подружок нареченої для принцеси Шарлотти, стверджуючи, що після сварки він знайшов свою дружину на підлозі у сльозах.

У той же час принц Гаррі згадує про Кейт, як про "безтурботну", "милу" і "добру" дівчину, коли йдеться про ранній період їхніх з Вільямом стосунків.

Гаррі написав, що йому подобалося бачити, як Кейт сміється. "Кожного разу, коли я турбувався, що Кейт збирається забрати в мене Віллі, я втішав себе думками про всі наші майбутні напади сміху".

Зізнався герцог Сассекський і в тому, що спочатку сподівався, що Кейт і Вільям порозуміються з його дружиною Меган. Але стереотипи створили "невеликий бар'єр", здолати який королівська четвірка, як її тоді називали, не змогла.

Принц Гаррі, Меган Маркл та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Тим часом королівські шанувальники шоковані тим, як принц Гаррі говорить про Кейт, особливо враховуючи, що це відбувається буквально в день її народження.

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