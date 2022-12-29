Королівські шанувальники спантеличені: чому принц Луї носив шорти у прохолодну погоду на прогулянці

Після королівської прогулянки в Сандрінгемі багато хто мав питання, чому Кейт і Вільям дозволили молодшому синові одягнути шорти у прохолодний грудневий день, коли вся родина вирушила до церкви на різдвяну службу.

Справа в тому, що в королівській сім'ї є деякі правила, яких дотримуються всі члени. В одному з них йдеться, що хлопчики до 8 років повинні носити шорти, замість штанів.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Принц Луї / Фото: Associated Press

4-річний принц Луї вперше приєднався до сім'ї під час прогулянки у Сандрінгемі та зачарував публіку. Хлопчик був одягнений у бордові шорти та довге пальто, гольфи та чорні туфлі. Згідно з традицією для хлопчиків з вищого суспільства у Великій Британії типово носити шорти в юні роки.

Коли старший брат Луї, принц Джордж, був маленьким, він завжди з'являвся на публіці в шортах. Після 8 років хлопчики вже можуть одягати штани і почуваються таким чином більш дорослими.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї із сім'єю / Фото: Getty Images

Принци Вільям та Гаррі в дитинстві теж носили шорти. Старший син Вільяма – принц Джордж, дебютував на різдвяній прогулянці у Сандрінгемі 2019 році. Йому тоді було 6 років, але він був у штанх, що доводить, що іноді від правил та традицій можна відступати.

Принц Джордж з сім'єю у Сандрінгемі, 2019 рік / Фото: Associated Press

Принц Джордж з сім'єю у Сандрінгемі, 2019 рік / Фото: Associated Press

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