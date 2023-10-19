Королівські шанувальники стурбовані: що з руками короля Чарльза ІІІ

Король Чарльз любить працювати у саду, але його руки викликають занепокоєння у шанувальників. І садові роботи тут ні до чого.

Вчора монарх зі своєю дружиною королевою Каміллою відвідали прийом на честь цивільних установ Лондона. Чарльз мав гарний вигляд і був у фраку та багато усміхався. Але його руки викликають деяке занепокоєння з приводу здоров'я короля.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Руки Чарльза опухлі та червоні. І це можна помітити на різних фотографіях із різних заходів. Можливо, це така особливість у короля, а може якісь проблеми зі здоров'ям.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Пам'ятаємо, руки королеви Єлизавети II за кілька місяців до її смерті також викликали занепокоєння публіки. Але Чарльзу бажаємо все ж таки міцного здоров'я і довгих років правління.

Раніше ми розповідали, що вже відомо під яким ім'ям на престол свого часу зійде його старший син – принц Вільям.

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