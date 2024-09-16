Королівські шанувальники у захваті від рішення Чарльза: що зробив король

Його Величність учора, 15 вересня, привітав публічно свого молодшого сина принца Гаррі з 40-річчям. Монарх давно не говорив нічого про герцога Сассекського в соцмережах і на публіці зокрема.

У королівських акаунтах у соцмережах опублікували фото принца Гаррі з підписом: "Бажаємо герцогу Сассекскому щасливого дня народження". Знімок обрали чудовий, на фото принц Гаррі одягнений у світло-сірий піджак, білу сорочку, а в нього на зап'ясті його улюблені браслети. На фото Гаррі усміхається. Знімок також супроводжується емодзі у вигляді святкового торта.

Шанувальники королівської сім'ї в коментарях зазначили, що раді бачити, як батько не проігнорував сина в його день народження, хоча ходили чутки про те, що, можливо, королівська сім'я знову вдасть, що вони не мають до Гаррі жодного відношення.

Ще примітніше те, що перепост цієї публікації зробили Кейт та Вільям Уельські, а точніше їхні помічники.

Принц Гаррі та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

"Це дуже люб'язно з їхнього боку, стильно та по-доброму".

"Ух ти, не бачила його тут цілу вічність!! Невже настане примирення?".

"З днем ​​народження, дорогий принц Гаррі. Мій чоловік і я бажаємо тобі прекрасного дня в цю круглу дату з твоєю родиною. І, справді, чудово бачити тут твою фотографію!".

І ще багато інших коментарів доброзичливців було опубликовано під постом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три вимоги герцога Сассекського до його королівських родичів.

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