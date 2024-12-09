Королівські шанувальники в захопленні від сина Уельських – принца Джорджа: про що йдеться

11-річний принц Джордж викликав фурор на концерті різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.
Старший син принца та принцеси Уельських приїхав на службу "Разом на Різдво", організовану його мамою принцесою Кетрін у супроводі свого батька принца Вільяма, сестри принцеси Шарлотти та брата принца Луї.
Юний Джордж – майбутній король Великої Британії – був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та червону краватку. Шанувальники родини Уельських були в захваті, побачивши принца під час різдвяної служби та в соцмережах, коментуючи фотографії, похвалили його за те, як сильно він виріс.
"Ого, принц Джордж підріс. Він буде дуже високим, така гарна родина", "Джордж буде високим!", "Джордж вже на півдорозі до того, щоб наздогнати свого батька по зросту", "Ух ти! Джордж виріс!, "Принц Джордж може затьмарити свого батька, якщо він вже такий високий", "Якого зросту буде Джордж? Філіп був вище за Вільяма?", — писали вони.
Але шанувальники не вгадали, зріст принца Філіпа (прадіда Джорджа) був 1,83 см, а зріст його батька Вільяма — 1,91 см. Зріст бабусі Джорджа – принцеси Діани – був 1,79 см, а зріст його мами Кейт – 1,75 см. Принц безперечно буде високим хлопцем у майбутньому.
Ми також розповідали, що принцеса Шарлотта підібрала аксесуар під образ своєї мами Кейт на різдвяному концерті.
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