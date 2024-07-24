Королівські шанувальники вражені: стало відомо, скільки заробив за рік чоловік принцеси Кейт

Герцогство Корнуолл опублікувало свій Інтегрований річний звіт, в якому вказано розподілений надлишок у розмірі £23,6 млн ($30,4 млн) за 2023-2024 фінансовий рік, перший повний рік принца Вільяма як герцога Корнуольського. Ця сума покриває офіційні, благодійні та приватні витрати принца Вільяма, його дружини принцеси Кейт та їхніх трьох дітей.

Принц Вільям у Корнуоллі / Фото: Getty Images

Як член королівської родини, що працюэ на корону, 42-річний принц Уельський не отримує традиційного прибутку. Натомість його щорічні витрати в основному покриваються герцогством Корнуолл, маєтком, заснованим королем Едуардом III 1337 року для забезпечення спадкоємця престолу. Цей величезний маєток вартістю понад 1 мільярд доларів охоплює 130 000 акрів у 23 графствах Англії та Уельсу і включає землю, ферми, будинки та інші активи для підтримки спадкоємця та його родини, пише People.

Принц Вільям у Корнуоллі / Фото: Getty Images

Передбачається, що Вільям сплачує прибутковий податок з усього доходу, який він отримує від герцогства Корнуолл, за вирахуванням витрат на утримання домогосподарства, які не були вказані.

Нагадаємо, коли 2022 року король Чарльз III зійшов на престол, принц Вільям став новим герцогом Корнуольським і главою маєтку. Принц Уельський кілька разів відвідував маєток за цей рік.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Getty Images

У звіті також висвітлюються зміни у патронажній діяльності Вільяма, включаючи зміну його ролі у Футбольній асоціації. Будучи відданим шанувальником футболу, Вільям тепер буде покровителем Футбольної асоціації Англії посаду, яку раніше обіймала його бабуся, королева Єлизавета ІІ. Вільям був президентом ФА із 2006 року. Зміна відображає його старшу роль як принца Уельського. А також Вільям візьме на себе нові патронати з Благодійною організацією Welsh Guards та Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла, а також стане президентом Асоціації хрестів Вікторії та Георгія. Він також перейде від президента до покровителя Fields in Trust.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, яким принц Вільям бачить майбутнє монархії, коли стане новим королем.

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