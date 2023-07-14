Королівські шанувальники зможуть побачити коронаційне вбрання Чарльза та Камілли

14 липня Букінгемський палац відчиняє двері для публіки, представивши нову експозицію, присвячену коронації короля Чарльза III і королеви Камілли, що відбулася в травні.
На виставці будуть представлені коронаційні шати Чарльза та Камілли та інші предмети, які використовувалися під час історичної коронації пари, що відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві.
Виставка триватиме до 24 вересня. Експозиція буде включена до програми відвідування Літнього відкриття парадних залів Букінгемського палацу, повідомляє express.
Саллі Гудсір із Royal Collection Trust, яка є кураторкою виставки, раніше сказала:
"Ми дуже раді, що відвідувачі літнього відкриття парадних залів Букінгемського палацу матимуть можливість поблизу побачити ансамблі, які їх Величності носили в ключові моменти коронації. Ми сподіваємося, що відвідувачам сподобається дізнаватися про неймовірну майстерність і відкривати для себе історію та особисті асоціації, лежачи основі ансамблів коронації Їхніх Величностей".
Раніше цього місяця король Чарльз III провів другу церемонію коронації у Шотландії. На службі була присутня його дружина Камілла, а також принц і принцеса Уельські. Метою шотландської церемонії було символізувати зв'язок королівської сім'ї із народом Шотландії.
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