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Королівські шанувальники зможуть побачити коронаційне вбрання Чарльза та Камілли

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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273
Час на прочитання
2 хв
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Королівські шанувальники зможуть побачити коронаційне вбрання Чарльза та Камілли

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

14 липня Букінгемський палац відчиняє двері для публіки, представивши нову експозицію, присвячену коронації короля Чарльза III і королеви Камілли, що відбулася в травні.

На виставці будуть представлені коронаційні шати Чарльза та Камілли та інші предмети, які використовувалися під час історичної коронації пари, що відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Коронація короля Чарльза ІІІ / © Associated Press
Коронація короля Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Виставка триватиме до 24 вересня. Експозиція буде включена до програми відвідування Літнього відкриття парадних залів Букінгемського палацу, повідомляє express.

Саллі Гудсір із Royal Collection Trust, яка є кураторкою виставки, раніше сказала:

Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / © Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

"Ми дуже раді, що відвідувачі літнього відкриття парадних залів Букінгемського палацу матимуть можливість поблизу побачити ансамблі, які їх Величності носили в ключові моменти коронації. Ми сподіваємося, що відвідувачам сподобається дізнаватися про неймовірну майстерність і відкривати для себе історію та особисті асоціації, лежачи основі ансамблів коронації Їхніх Величностей".

Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / © Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / © Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / © Getty Images
Коронаційна експозиція відкрита для загального огляду у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Раніше цього місяця король Чарльз III провів другу церемонію коронації у Шотландії. На службі була присутня його дружина Камілла, а також принц і принцеса Уельські. Метою шотландської церемонії було символізувати зв'язок королівської сім'ї із народом Шотландії.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / © Associated Press
Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
273
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