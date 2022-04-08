Королівські спостерігачі пояснили палке привітання принца Чарльза королеві Летиції

Цього тижня принц Чарльз відвідав захід спільно з іспанською королевою Летицією.

Багато хто звернув увагу на те, як принц Уельський вітав королеву Іспанії Летицію, поцілунками в обидві щоки, а потім і в руку. Королівські спостерігачі прокоментували цей жест.

Зазвичай принц Чарльз не вітає ні своїх невісток, ні інших наближених родичів. Проте, як пише Hello! поцілувати руку жінці, яка вище за рангом, ніж він сам, є знаком поваги. Так само принц робить, коли вітає свою матір королеву Єлизавету II.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Getty Images

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Летиція підтримує тісні стосунки з британською королівською сім'єю і, схоже, рада була возз'єднатися з принцом Чарльзом в Оклендському замку, в графстві Дарем.

Королева Летиція та принц Чарльз / Associated Press

Раніше вони разом з чоловіком королем Філіпом VI відвідували службу пам'яті на честь герцога Единбурзького, 9 квітня будуть перші роковини від дня його смерті.

Королева Летиція та король Філіп VI / Associated Press

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