Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королівські спостерігачі пояснили палке привітання принца Чарльза королеві Летиції

Дата публікації
Перегляди
302
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Королівські спостерігачі пояснили палке привітання принца Чарльза королеві Летиції

Королева Летиція та принц Чарльз / Associated Press

Цього тижня принц Чарльз відвідав захід спільно з іспанською королевою Летицією.

Багато хто звернув увагу на те, як принц Уельський вітав королеву Іспанії Летицію, поцілунками в обидві щоки, а потім і в руку. Королівські спостерігачі прокоментували цей жест.

Зазвичай принц Чарльз не вітає ні своїх невісток, ні інших наближених родичів. Проте, як пише Hello! поцілувати руку жінці, яка вище за рангом, ніж він сам, є знаком поваги. Так само принц робить, коли вітає свою матір королеву Єлизавету II.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Getty Images
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Getty Images
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Getty Images
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Летиція підтримує тісні стосунки з британською королівською сім'єю і, схоже, рада була возз'єднатися з принцом Чарльзом в Оклендському замку, в графстві Дарем.

Королева Летиція та принц Чарльз / © Associated Press
Королева Летиція та принц Чарльз / Associated Press

Раніше вони разом з чоловіком королем Філіпом VI відвідували службу пам'яті на честь герцога Единбурзького, 9 квітня будуть перші роковини від дня його смерті.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press
Королева Летиція та король Філіп VI / Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація