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Королівський біограф назвав ще одну погану звичку короля Чарльза III

Королівський біограф назвав ще одну погану звичку короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Про запальний характер короля Чарльза III відомо всім.

Королівський біограф Роберт Джобсон розповів, що одного разу через свою запальність король кинув пульт у телевізор під час перегляду BBC News.

Монарх, який цього тижня має перенести операцію, пов'язану зі збільшенням простати, протягом багатьох років потрапляв у заголовки газет через свій запальний характер, і тепер королівський автор дав уявлення про те, який насправді Чарльз за лаштунками, пише express.

Автор стверджує, що Чарльз відомий своїм перфекціонізмом, запальним характером і ексцентричністю, але відколи він взяв на себе роль монарха, його людяність і теплота проявилися також.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Король може бути одержимим, трохи ексцентричним, і у нього справді запальний характер. Під час перегляду новин ВВС по телебаченню він часто закінчував тим, що кидав пульт дистанційного керування в екран через розчарування", — згадує автор. "Але саме складність характеру короля робить його фігуру для мене такою цікавою".

Нагадаємо, у перші дні свого правління король Чарльз III потрапив у фіаско з ручками, а також вилаявся на публіці. Цей скандал швидко розійшовся у пресі.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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