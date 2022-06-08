Королівський фотограф розповів, кого йому було найскладніше знімати на ювілеї Єлизавети II

Королівський фотограф розповів, кого йому було найскладніше знімати на ювілеї Єлизавети II

Кріс Джексон, який часто їздить з герцогом та герцогинею Кембриджськими у відрядження зізнався, що під час святкування ювілею королеви найскладніше знімати було 4-річного принца Луї.

З усіх сил Кріс намагався сфотографувати маленького принца, який не міг всидіти і встояти на місці, гримасував, вередував і дуркував.

"Я щосили намагався утримати камеру нерухомо, поки сміявся, роблячи ці фотографії, який характер!", — поділився своїм досвідом Кріс в Instagram. " Принц Луї — моє натхнення, кілька днів були напруженими".

Принц Луї на руках у дідуся Чарльза / Фото: Associated Press

Герцог і герцогиня Кембриджські теж у своїй публікації в Instagram відзначили, як чудово провели час на святкових заходах, особливо весело було їхньому синові Луї.

"Які фантастичні вихідні урочистостей. Бачити, як люди по всій країні збираються разом із сім'єю та друзями, було чудово за цим спостерігати.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Дякуємо всім, хто прийшов висловити свою подяку Королеві та її 70-річному лідерству. Від натовпу в торговому центрі до спільнот, що влаштовують вуличні вечірки по всій країні, ми сподіваємось, що вихідні запам'яталися.

Ми всі чудово провели час, особливо Луї…", — написали Кейт та Вільям у пості.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

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