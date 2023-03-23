Королівський фотограф розповів, як король Чарльз називає свою дружину Каміллу

Фотограф Артур Едвардс багато років працював із королем Чарльзом III та його дружиною Каміллою та у своїй новій книжці "За короною" розповів деякі цікаві деталі з королівського життя.

Артур Едвардс працював королівським фотографом для The Sun протягом 45 років, супроводжуючи членів британської королівської родини в 200 турах більш ніж 120 країнами, а також знявши сім королівських весіль, п'ять похоронів і сім народжень дітей. 82-річний Едвардс ексклюзивно поговорив з People про свою нову фотокнижку "За короною: моє життя, фотографуючи королівську родину" і про те, що громадськість не знає про короля та королеву-консорта.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Описуючи смерть королеви Єлизавети як "кінець епохи", Едвардс сказав, що відчував необхідність взятися за перо. Фотограф, який отримав звання члена Британської імперії за заслуги перед газетами 2003 року, з 1977 року перебував на відстані одного кроку від 74-річного Чарльза.

"Я спостерігав, як цей принц, який був далекоглядним, робив заяви про архітектуру, органічні продукти харчування та порятунок моря від пластику. І я зрозумів, що він просто робить все можливе, щоб змінити ситуацію. Як він сказав: "Не для мене, а для моїх дітей та онуків". Я відчував, що він просто прекрасна людина, з якою приємно працювати, і я хотів розповісти про це".

Фотограф упевнений, що люди не знають про короля цього прагнення змінити світ на краще.

"Протягом 70 років він чекав, щоб стати королем, але він не збирався просто сидіти і грати в нарди і пити шампанське. Він збирався змінити світ на краще, і він це зробив. Він просто по-справжньому добра людина, і досі він знаходиться на прекрасному початку свого правління як король, і я думаю, що люди тепер підтримують його. Я їздив до Болтона, міста на півночі Англії, близько трьох тижнів тому, і юрби людей прийшли подивитися на нього. Він ніколи не отримував цього як принц Уельський", - каже Едвардс. "Раптом у 74 роки він став такою великою мегазіркою, як рокзірка, і всі хочуть прийти та побачити його. Дивно співати зараз "Боже, бережи короля", а не "Боже, бережи королеву". Так що так, все змінилося.

Королева Єлизавета II, король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

У книжці, випущеній у листопаді 2022 року, королівський фотограф пише, що Чарльз встає щодня, щоб "зробити все можливе для інших людей", і каже, що, на його думку, королівська родина продовжуватиме процвітати.

"Ця монархія існує з часів Вільгельма Завойовника, понад тисячу років, і зберегти її – важка робота. І це можливо лише завдяки волі народу", – каже він. "Але поки люди підтримують його, люди хочуть, щоб він досяг успіху, і я думаю, що він досягне успіху. У нього є син Вільям і чудова невістка Кетрін, онуки Джордж, Шарлотта і Луї. Так що королівська родина в досить гарній формі. "І одна з головних ролей, які Чарльз зіграв у своєму житті, полягала в тому, щоб зробити Вільяма хорошим королем, а робота Вільяма зараз полягає в тому, щоб зробити Джорджа хорошим королем".

Королева Єлизавета II із сім'єю / Фото: Associated Press

Фотограф каже, що коли у житті Чарльза офіційно з'явилася Камілла, це багато що змінило. Публічно вони стали разом виходити 2004 року і Едвардс каже, що вона привнесла свіжу нову енергію в пару.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також читайте Від любовної інтрижки до коронації: історія короля Чарльза III та королеви Камілли

"Наш перший тур був Сполученими Штатами, і я пам'ятаю, як пішов на ринок на північ від Лос-Анджелеса, і хтось дав їй персик або щось у цьому роді, і вона почала його їсти, чого б не зробила ні одна королівська особа! Але вона це зробила. Їй це дуже сподобалося. І я пам'ятаю, як сказав: "Діана ніколи б цього не зробила". Але вона була іншою. І вона надала принцу Чарльзу зовсім нового сенсу. Тепер він набагато щасливіша людина. Він задоволений і завжди називає її "моя дорога дружина".

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 6 травня 2023 року королева Камілла буде коронована разом із чоловіком королем Чарльзом III на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Читайте також: