Королівський приклад: хто з монархів і їхніх родичів вакцинувалися від COVID-19

Багато членів королівських європейських будинків цілком підтримують вакцинацію і особисто подають приклад того, як робили щеплення від COVID-19.

Королева Єлизавета II і принц Філіп

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

Також читайте На виставці у Віндзорі показали рідкісні фотографії принца Філіпа і його родичів

Однією з перших щеплення від коронавірусу зробила королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп. На той момент монархині було 94 роки, а її чоловікові 99 років. Щеплення королеві і принцу робив їхній особистий лікар, який прибув до Віндзорського замку, де тоді проживали під час карантину Єлизавета II та її чоловік. На той момент у Великій Британії дали дозвіл на використання вакцини від коронавирусу компанії Pfizer BioNTech. Королівські офіційні особи заявляли тоді, що вони зробили рідкісний крок, прокоментувавши стан здоров'я монархині, щоб запобігти неточності і подальшим спекуляціями на цю тему. Ні королева, ні її чоловік не захворіли на коронавірус. Але, на жаль, герцог Единбурзький помер в квітні 2021 року, заявили офіційно, причиною стала природна старість.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла

Принц Чарльз і герцогиня Корнуолльская Камілла / Getty Images

Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в лютому 2021 року. Щеплення Чарльз зробив незважаючи на те, що за півроку до цього хворів на коронавірус. Він переніс захворювання в легкій формі, а Камілла тоді не заразилася, оскільки вони перебували в ізоляції одне від одного.

Принц Вільям і герцогиня Кетрін

У травні 2021 року про вакцинацію повідомили принц Вільям і його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін. На їхній сторінці в Instagram був опублікований знімок, де Кейт зображена під час отримання своєї першої дози вакцини від COVID-19 в лондонському Музеї науки. Принц Вільям хворів на ковід навесні 2020 року, і хвороба минала у нього не в дуже легкій формі. Кетрін і їхні діти тоді не заразилися.

Повідомлялося, що король Іспанії Філіп VI вакцинувався влітку 2021 року, а його сестри — принцеси Олена і Христина навіть потрапили в скандал. Обурення в суспільстві викликав той факт, що жінки вакцинувалися позачергово в Абу-Дабі.

принцеса Олена / Getty Images

принцеса Крістіна / Getty Images

На той момент вакцин було ще мало і в першу чергу можливість вакцинуватися надавали людям старшого віку і медикам, а також тим, хто багато контактує з людьми. Тоді Королівський дім Іспанії відмовився коментувати історію з вакцинацією, а також повідомив, що король і його родина будуть вакциновані згідно з чергою, встановленою в Іспанії органами охорони здоров'я.

Король Філіп VI / Getty Images

У січні 2021 король Норвегії Гаральд V і його 83-річна дружина королева Соня отримали перші дози вакцини від COVID-19 американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech. У заяві палацу тоді говорилося: "Його Величність король і Її Величність королева 13.01.2021 були вакциновані проти коронавірусу. Королівське подружжя отримає наступну вакцину через три тижні".

Королева Соня і король Гаральд V / Associated Press

Серед членів норвезької королівської сім'ї в групі ризику перебуває 48-річна принцеса Метте-Маріт, дружина кронпринца Гокона. 2018 року у принцеси був діагностований хронічний фіброз легенів. Швидше за все, Метте-Маріт отримала також вакцину ще тоді, коли весь світ перебував в очікуванні на неї.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

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