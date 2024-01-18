Королівська репортерка спростувала страшний діагноз принцеси Уельської

Після того, як Кенсінгтонський палац заявив, що Кейт перебуватиме у лікарні до чотирнадцяти днів, шанувальники британської королівської родини забили на сполох.

Королівська репортерка Ребекка Інгліш, посилаючись на джерела у палаці, заявила, що це не рак. Хоча точна причина операції принцеси Кейт невідома, деякі з найбільш поширених операцій на черевній порожнині проводяться, коли тканини та органи черевної порожнини необхідно видалити або відновити.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Передбачається, що після виписки з лікарні принцеса Кейт продовжить своє відновлення у сімейному будинку Adelaide Cottage у Віндзорі, де вона живе з чоловіком принцом Вільямом та їхніми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Принц Вільям також взяв коротку відпустку і скасував деякі заходи, в яких мав брати участь, щоб бути поряд зі своєю сім'єю у ці дні.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

За попередньою інформацією, Кейт повернеться до суспільного життя не раніше Великодня – 31 березня.

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