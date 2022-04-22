Королівський родич, від якого всі втомилися: що не так із принцом Гаррі

Кожна зустріч герцога Сассекського з пресою неодмінно призводить до якогось скандалу.

Під час Invictus Games, що проходили у Нідерландах, принц Гаррі дав інтерв'ю журналістці та ведучій ранкового шоу NBC News Today Годі Котб. У ньому принц розповів про свої стосунки з королевою Єлизаветою II, яка вчора, до речі, відсвяткувала день народження.

У цьому інтерв'ю герцог Сассекський заявив, що найбільше переймається тим, щоб Її Величність оточували правильні люди. Проте, заява Гаррі про те, що він стежить за тим, щоб королеву оточували тільки такі люди, викликала у багатьох подив і навіть шок.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Associated Press

В інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, як йому було побачитися з бабусею, він відповів: "Було так приємно її побачити. Вона у чудовій формі. У неї завжди чудове почуття гумору зі мною, і я просто стежу за тим, щоб вона була захищена та навколо неї були потрібні люди”.

Деякі королівські експерти, як пише Mirror, вже висловилися на тему і припустили, від кого принц хотів захистити Її Величність. Припускають, що Гаррі мав на увазі королівських радників. Ще під час інтерв'ю Опрі Вінфрі, коли журналістка запитала: "Хіба королева не може робити те, що хоче королева?" Гаррі сказав: "Ні, коли ви очолюєте фірму, навколо вас є люди, які дають вам поради, і що мене дуже засмутило, то це те, що деякі з цих порад були дійсно поганими".

Принц Гаррі з дружиною Меган / Associated Press

Королівські інсайдери кажуть, що герцогу Сассекскому слід спочатку думати, а потім говорити. "Не віриться, що ви критикуватимете відданих співробітників королівської сім'ї, які під час пандемії COVID-19 залишали своїх близьких на три тижні, щоб провести час разом з Її Величністю". Інший інсайдер сказав Daily Mail: "Я поняття не маю, який намір він міг мати чи не мати, говорячи це, але Гаррі треба почати думати, перш ніж він відкриє рота".

Не секрет, що у Гаррі натягнуті стосунки з рідним братом Вільямом та батьком Чарльзом. І хоча під час короткого візиту до Віндзора Гаррі та Меган побачилися і з Чарльзом, Кларенс-хаус ніяк не коментував цю зустріч.

Принц Гаррі / Associated Press

Королівський редактор The Mirror Рассел Маєрс обурений ситуацією: "Принц Чарльз і принц Вільям, як старші члени сім'ї, роблять все можливе, щоб переконатися, що королева та монархія перебувають у надійних руках. Гаррі вирішив відмовитись від своїх обов'язків на користь заробітку мільйонів доларів як приватної особи. І все ж таки він вважає своєю справою втручатися в сімейні справи, живучи на іншому кінці світу, а потім транслювати це в американські ЗМІ".

Королівський експерт Роберт Джобсон сказав GB News, що "це чистий нарцисизм", мовляв вони з Єлизаветою II не бачилися два роки, не рахуючи короткої зустрічі в день похорону принца Філіпа, а після нетривалої зустрічі у Віндзорі Гаррі йде до репортерів і розповідає подробиці.

Кейт та Вільяма вчора під час візиту до штабквартири Комітету з надзвичайних ситуацій у Лондоні журналісти оточили з запитаннями про принца Гаррі, і чи справді королеві потрібен захист. Пара ніяк не прокоментувала ситуацію, але очевидно, що молодший брат своїми діями продовжує приносити проблеми старшим членам королівської родини.

Кейт та Вільям / Getty Images

То навіщо це робить Гаррі? Можливо, вся справа в тому, що у них з Меган контракт з Netflix і пара, згідно зі своїми зобов'язаннями, повинна створювати захопливий контент. Інсайдери переконані, що зустріч з королевою потрібна була парі саме для того, щоб потім було що показати у фільмі, а не через те, що онук скучив за своєю бабусею.

Чи приїде пара на святкування платинового ювілею у червні, велике питання. Адже з одного боку Гаррі та Меган начебто дали обіцянку Єлизаветі привезти правнуків – Лілібет та Арчі, а з іншого – вони все ще турбуються про свою безпеку. Хоча очевидно, що у ці дні охоронятимуть королівську родину особливо ретельно.

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