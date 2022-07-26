Королівський шефкухар розповів, із чим п'є чай Єлизавета II

Чаювання – одна з найвідоміших британських традицій. Королева Єлизавета II теж обожнює пити чай і свою першу чашку випиває рано вранці.

Зараз королева перебуває в Балморалі, в Шотландії, де зазвичай проводить літні канікули. І, звісно, п'є улюблений чай.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді, який служив особистим шефом королеви Єлизавети II та інших членів королівської сім'ї протягом 15 років, розповів про вподобання британської монархині щодо цього напою.

"Гарячий чай має бути дуже гарячим", - сказав Макгрейді в інтерв'ю Coffee Friend. "Чай має бути залитий абсолютним окропом, він повинен заварюватися протягом п'яти хвилин, це найважливіша частина. При заварюванні чаю дуже, дуже важливо, щоб він був заварений у чайнику", - розповідає Макгрейді.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Улюбленим у раціоні Її Величності завжди був пообідній чай.

"Королева пила пообідній чай щодня, де б вона не перебувала. Якби ми були в Букінгемському палаці, і вона була б одна за чаєм, або якби вона запросила принца Вільяма приєднатися до неї, або якби вона влаштувала вечірку в саду на 6000 чоловік, або навіть якби вона була на Royal Britannia в Австралії. Королева любила пообідній чай, я б сказав, що це, напевно, один з її улюблених напоїв. Звичайно, коли я був там, вона благоговійно сідала за чай", — згадує шефкухар.

З чаєм ерл грей Її Величність полюбляє щось з'їсти, зазвичай на вибір: два види бутербродів, булочки або невеликий пиріг.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Одного разу це були звичайні коржики, а наступного дня — фруктові булочки з родзинками. Було дуже важливо, як вони чергувалися", — згадує Макгрейді. "Настільки, що кухарі Букінгемського палацу дзвонили до Віндзорського замку в понеділок вранці і питали, які смачні коржики їла королева напередодні, просто щоб переконатися, що ми не подавали те саме".

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