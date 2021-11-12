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Королівський шефкухар розповів про кулінарні вподобання принців Вільяма та Гаррі

Королівський шефкухар розповів про кулінарні вподобання принців Вільяма та Гаррі

Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Сьогодні розповідаємо вам про смакові вподобання принців Вільяма та Гаррі в ті часи, коли брати були маленькими.

Чи знаєте ви, що пристрасть до американського бекону у принца Гаррі зародилася ще в дитинстві? В інтерв'ю Food & Wine колишній королівський шефкухар Даррен МакГрейді, який готував для принцеси Діани та молодих принців у Кенсінгтонському палаці, розповів: "Це було після того, як королівська родина повернулася з Діснейленду, і я приготував бекон на сніданок. Принц Гаррі тоді сказав мені: "У нас він був в Америці, в Діснейленді, і він такий хрумкий, що ви можете його зламати." Гаррі порадив кухареві спочатку обсмажити його, а потім покласти в паперові рушники і на хвилину помістити в мікрохвильову піч.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press
Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Даррен випробував метод приготування Гаррі і був такий захоплений, що сам почав використовувати цю техніку. Шефкухар також розповів, що юні принци дуже любили його арахісову олію та кекси з джемом, які неймовірно смачні.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press
Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Ми також знаємо, що коли принци виросли, їхні смаки не сильно змінилися. Гаррі тепер любить запечене курча, яке готує разом із дружиною Меган. А однією з улюблених страв Вільяма та його дружини Кейт є карі.

Принц Вільям та принц Гаррі / © Getty Images
Принц Вільям та принц Гаррі / Getty Images

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