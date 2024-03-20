"Королівський синій": чому принцеса Кейт, як і королева Камілла, віддає перевагу вбранням цього кольору

Принцеса Уельська так само, як і королева Камілла, часто з'являлася на публіці в синіх або блакитних вбраннях. І це не просто так.

Улюблений колір Камілли навіть назвали "королівським синім". Принцеса Кейт наслідує приклад "свекрухи", намагаючись показати на публіці єдність сім'ї.

Принцеса Уельська із сином принцом Луї / Фото: Getty Images

Авторка Елізабет Голмс у розмові з Vogue сказала:

"Основна теорія кольору передбачає, що синій – це колір, який символізує спокій і відповідальність. Для державних службовців, які виховують майбутніх державних службовців, така естетична проєкція, безперечно, є естетично привабливою: зрештою, монархія – це стабільна наступність", – цитує її видання express. "Королівська родина завжди дуже добре розуміє, яке послання передає їхній одяг", – додає вона.

Принцеса Уельська з дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт любить носити й інші яскраві відтінки, як, наприклад, смарагдовий чи червоний. Це трапляється рідше, але завжди відповідає заходу, який має намір відвідати Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

До речі, кажуть, що до роботи Її Високість повернеться ближче до кінця квітня, а нещодавно Кейт та її чоловіка Вільяма бачили в одному з магазинів у Віндзорі. Очевидці розповіли, що принцеса мала здоровий і щасливий вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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