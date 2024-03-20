"Королівський синій": чому принцеса Кейт, як і королева Камілла, віддає перевагу вбранням цього кольору

Принцеса Уельська так само, як і королева Камілла, часто з'являлася на публіці в синіх або блакитних вбраннях. І це не просто так.
Улюблений колір Камілли навіть назвали "королівським синім". Принцеса Кейт наслідує приклад "свекрухи", намагаючись показати на публіці єдність сім'ї.
Авторка Елізабет Голмс у розмові з Vogue сказала:
"Основна теорія кольору передбачає, що синій – це колір, який символізує спокій і відповідальність. Для державних службовців, які виховують майбутніх державних службовців, така естетична проєкція, безперечно, є естетично привабливою: зрештою, монархія – це стабільна наступність", – цитує її видання express. "Королівська родина завжди дуже добре розуміє, яке послання передає їхній одяг", – додає вона.
Принцеса Кейт любить носити й інші яскраві відтінки, як, наприклад, смарагдовий чи червоний. Це трапляється рідше, але завжди відповідає заходу, який має намір відвідати Кетрін.
До речі, кажуть, що до роботи Її Високість повернеться ближче до кінця квітня, а нещодавно Кейт та її чоловіка Вільяма бачили в одному з магазинів у Віндзорі. Очевидці розповіли, що принцеса мала здоровий і щасливий вигляд.
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