Королівський сніданок: що полюбляє їсти зранку герцогиня Сассекська

Меган Маркл – справжня гурманка. У герцогині Сассекської є кілька звичок, яких вона дотримується весь час. Що це за звички?
До зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл вела блог про стиль життя, який називався The Tig. Їй довелося закрити його, коли стало відомо, що вони з принцом заручені.
У цьому блогу Меган одного разу розповідала, що одним із її правил, якому вона завжди слідує, — ніколи не пропускати сніданок.
У королівській біографії "У пошуках свободи" Оміда Скобі автор розповідав, що саме герцогиня їсть зранку.
"Її ранковий ритуал починається зі склянки гарячої води і скибочки лимона, за яким слідує її улюблений сніданок з вівсяних пластівців (зазвичай приготованих на мигдальному або соєвому молоці) з бананами і сиропом агави для смаку. Меган також небайдужа до омлету, який готує зі свіжою зеленню та тостом", — цитує express.co.uk автора книжки.
Також Меган Маркл говорила, що її найулюбленіший час – обід. Це той час, коли можна дозволити собі з'їсти щось щільніше та калорійніше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка найулюбленіша страва у майбутнього короля принца Джорджа.
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