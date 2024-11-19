Королівський сніданок: що полюбляє їсти зранку герцогиня Сассекська

Меган Маркл – справжня гурманка. У герцогині Сассекської є кілька звичок, яких вона дотримується весь час. Що це за звички?

До зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл вела блог про стиль життя, який називався The Tig. Їй довелося закрити його, коли стало відомо, що вони з принцом заручені.

У цьому блогу Меган одного разу розповідала, що одним із її правил, якому вона завжди слідує, — ніколи не пропускати сніданок.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

У королівській біографії "У пошуках свободи" Оміда Скобі автор розповідав, що саме герцогиня їсть зранку.

"Її ранковий ритуал починається зі склянки гарячої води і скибочки лимона, за яким слідує її улюблений сніданок з вівсяних пластівців (зазвичай приготованих на мигдальному або соєвому молоці) з бананами і сиропом агави для смаку. Меган також небайдужа до омлету, який готує зі свіжою зеленню та тостом", — цитує express.co.uk автора книжки.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також Меган Маркл говорила, що її найулюбленіший час – обід. Це той час, коли можна дозволити собі з'їсти щось щільніше та калорійніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка найулюбленіша страва у майбутнього короля принца Джорджа.

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