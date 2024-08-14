Королівський титул для сестри принцеси Кейт: чи отримає його Піппа Міддлтон

Про Філіппу Міддлтон, молодшу сестру принцеси Уельської Кетрін, заговорив увесь світ 29 квітня 2011 року, в день весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Піппа була подружкою нареченої, а ще буквально одразу почали говорити про те, що в неї роман з принцом Гаррі.

Роману з молодшим братом Вільяма так і не сталося, а ось знаменитою від того часу Піппа стала. 2024 року, коли її старша сестра оголосила світові, що проходить лікування від раку, Піппа стала для неї опорою та підтримкою, як і вся родина Міддлтонів. Тепер експерти почали обговорювати, чи отримає молодша із сестер королівський титул, коли старша стане новою королевою.

Піппа Міддлтон на весілля сестри Кейт 2011 року / Фото: Associated Press

"Це було б безпрецедентно, якби Піппа здобула титул просто тому, що її сестра — королева-консорт", — сказала королівська історикиня Кейт Вільямс у програмі The Royal Beat: Back in Time на каналі True Royalty TV, повідомляє InStyle.

Однак це не означає, що Піппа не може, як і раніше, посідати особливе місце в королівському оточенні, оскільки вона могла б піти стопами сестри королеви Камілли — Аннабель Елліот і стати "фрейліною" або навіть супутницею у майбутньому.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Аннабель Елліот та її сестра королева Камілла / Фото: Getty Images

"У неї немає компаньйонів, тому що вона дуже близька зі своєю матір'ю та сестрою. Я думаю, ми могли б очікувати, що Піппа може бути тим, кого вона могла б призначити".

Колишня секретарка зі зв'язків із громадськістю королеви Єлизавети Ейлса Андерсон також погодилася з тим, що потенційно гарною ідеєю було призначити Піппу своєю супутницею, оскільки "насправді дуже приємно мати поруч із собою на таких великих заходах когось, кого ти знаєш і кому довіряєш, Адже тобі завжди доводиться бути в центрі уваги".

Піппа Міддлтон / Фото: Associated Press

Це було особливо актуально для королеви Камілли на коронації короля Чарльза 2023 року. Хоча її сестра Аннабель ніколи не була однією з її "офіційних" супутниць (сучасний термін, що позначає "фрейліну"), вона все ж таки відвідала історичну подію, щоб підтримати свою сестру як одна з двох дам, що були при королівській особі.

Аннабель Елліот та її сестра королева Камілла / Фото: Getty Images

Як буде з принцесою Уельською, покаже час. Зараз Кетрін зосереджена на своєму одужанні, а її сестра – на вихованні трьох дітей та своїй родини.

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