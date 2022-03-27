Королівський тур Кейт та Вільяма: найзворушливіші моменти

Королівський тур країнами Карибського моря герцога і герцогині Кембриджських завершився вчора.

У цьому турі, а Кейт та Вільям відвідали Беліз, Ямайку та Багами, публіка побачила, як ніжно і з якою любов'ю пара ставиться одне до одного.

Принц Вільям та герцогиня Кейт, які зазвичай стримані на публіці, цього разу продемонстрували публіці більше, ніж демонстрували раніше за десять років свого шлюбу.

Вони ніжно дивилися одне на одного, притримували одне одного за руки і перешіптувалися. Всі це помітили і фотографи, які знімають тури королівської пари.

Кейт та Вільям / Getty Images

У розмові з Daily Mail експертка з мови тіла Джуді Джеймс зазначила, що Кейт не вимагала від чоловіка будь-яких запевнень під час туру, як це роблять деякі королівські жінки. "Кейт у цьому турі мала впевнений і царственний вигляд, а це означає, що Вільяму не потрібно було використовувати якісь дотики, що підбадьорюють, які характерні для інших королівських пар, коли вони з'являються на публіці. Пара була дуже фізично синхронізована. Вони добре рухаються разом і добре реагують одне на одного, тому що здається, що вони налаштовані одне на одного на підсвідомому рівні.

Пропонуємо згадати деякі моменти туру.

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

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