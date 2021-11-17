Королівський тур триває: два нові образи герцогині Камілли

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз перебувають у турі Йорданією і збираються потім до Єгипту.

Вчора королівське подружжя зазнімкували фотографи під час пішохідної екскурсії Умм-Кайсом в Аммані. Камілла та Чарльз відвідали пагорб Елайджа, недалеко від річки Йордан. На цьому фото герцогиня опускає руку у воду в тому місці, де християни вірять, що Ісус був хрещений Іоанном Хрестителем, на річці Йордан.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Ми вже побачили кілька образів герцогині Корнуольської у цьому турі. Спочатку вона одягла синю сукню з принтом у поєднанні з рудими туфлями на підборах, перлинними сережками, а також підвісками на шиї та браслетами на зап'ястях. Принц Чарльз був у світло-сірому костюмі, світлій сорочці та синій краватці з принтом коней.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Під час іншого виходу Чарльз переодягнувся у пісочно-бежевий костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а його дружина Камілла одягла вже іншу сукню, зелену з рукавами три чверті та у дрібний квітковий принт. Вбрання герцогиня поєднала із замшевими туфлями на танкетці.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Раніше королівське подружжя урочисто вітали король Йорданії Абдалла II, його дружина королева Ранія та їхній старший син принц Хусейн. Вчора ввечері вони планували урочистий прийом, але знімків поки що немає.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла в Йорданії / Getty Images

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