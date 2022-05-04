Королівський вихованець: розкрито секрет імені собаки Кейт та Вільяма, з яким сфотографувалася принцеса Шарлотта

Нещодавно герцогиня Кембриджська поділилася новими фотографіями своєї дочки принцеси Шарлотти, яка 2 травня відсвяткувала день народження. На фото був зображений і новий пес сімейства Кембриджських.

Собаку сім'ї подарував брат герцогині Кейт - Джеймс Міддлтон. Він розводить собак породи англійський кокер-спаніель, незадовго до того, як Кетрін та Вільяма розповіли про смерть їхнього улюбленця Лупо, брат герцогині вирішив подарувати їм нового друга.

На фото принцеса Шарлотта обіймає вихованця, кадри були зроблені в Норфолку минулими вихідними. Черверолапу звуть Орла, це дівчинка. Видання Royal Central розсекретило подробиці імені собаки.

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"Ім'я Орла — досить царський вибір. Орла — ірландське ім'я, що походить від слова, що означає "золото", і "fhlaith", що перекладається як "принц" або "принцеса", що робить нову королівську собаку "золотою принцесою", — йдеться у повідомленні.

Орла – другий вихованець сім'ї, принцеса Шарлотта народилася, коли в них ще жив Лупо, чорний кокер-спаніель, подарований родині мамою та татом Кейт, Керол та Майклом Міддлтонами. Пес, ім'я якого означало вовк, був важливою частиною сімейного життя Кембриджів протягом дев'яти років В листопаді 2020 року Вільям та Кейт оголосили про його смерть у своєму Instagram.

Відомо, що брат герцогині, Джеймс Міддлтон, подарував їм Орлу щенятим незадовго до смерті Лупо. Проте її ім'я й досі залишалося таємницею.

Пес Кембриджів — Лупо / Getty Images

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