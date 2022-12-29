Королівський жарт: як Єлизавета II одного разу розіграла туристів

Королева Єлизавета II славилася своїм чудовим почуттям гумору. Не тільки її чоловік принц Філіп міг вдало пожартувати, сама монархиня теж часто опинялася в центрі уваги через жарти.

Якось під час літньої відпустки в Балморалі, а канікулах там Її Величність зазвичай проводила від липня по вересень, вона вирушила на прогулянку зі своїм охоронцем. Дорогою їм зустрілася група американських туристів, що підійшли до королеви і не впізнавши її, почали з нею розмовляти.

Королева Єлизавета II із сім'єю в Балморалі / Фото: Associated Press

Публіка звикла бачити Єлизавету II, одягнену в яскравий одяг, зазвичай вона носила яскраві пальта, сукні та капелюхи, щоб кожен міг побачити її в натовпі. Але у відпустці монархиня, звичайно, одягалася значно скромніше.

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Колишній офіцер охорони покійної королеви Річард Гріффін якось розповів Sky News одну таку історію. "Ми прогулювалися і назустріч нам йшли двоє туристів, і королева завжди зупинялася і віталася. Це були два американці на прогулянці. І вони не впізнали королеву. Вони запитали: "А де ви живете?", на що Її Величність відповіла: "Я живу в Лондоні, але я маю будинок для відпочинку по той бік пагорбів". А туристи сказали: "Як часто ви сюди приїжджаєте?", а вона у відповідь: "Відтоді, як я була маленькою дівчинкою, тобто десь близько 80 років". Потім туристи сказали: "Ви, мабуть, зустрічалися з королевою?" І тоді Єлизавета II відповіла: "Ну, я не зустрічалася, але Дік регулярно зустрічає її", вказуючи на свого охоронця Річарда, - пише Mirror.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Смішно, що Єлизавета II не зізналася, що вона насправді і є Її Величністю королевою, що доводить той факт, що в житті вона була дуже скромною людиною.

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