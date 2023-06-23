Королівську расистку запросили на перегони: леді С'юзен Гассі заскочили в компанії короля Чарльза III

Колишня фрейліна королеви Єлизавети II чудово ладнає з королем Чарльзом і королевою Каміллою навіть після скандалу.

Леді С'юзен Гассі багато років працювала фрейліною покійної королеви Єлизавети II, а потім під час світського прийому королеви Камілли в палаці потрапила в расистський скандал, про який ми розповідали раніше. Наслідком стала втрата роботи та репутації. Але над останнім пунктом, як бачимо, леді С'юзан добре попрацювала.

Минулого місяця вона була запрошена на коронацію Чарльза та Камілли. А вчора її сфотографували ледь не за за обіймами з монархом під час Royal Ascot.

Пані Гассі була одягнена в синю сукню з квітковим принтом і синій крислатий капелюх з квіткою. На шиї у неї красувався перлинний чокер, а у вухах були сережки з перлів. На фото видно, що вони з королем про щось невимушено балакали і леді С'юзен усміхалася.

Леді С'юзен Гассі, король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, леді С'юзан була прийняла на роботу до фірми 1960 року. Вона молодша дочка 12-го графа Волдегрейва та вдова Мармад'юка Гассі, колишнього голови Бі-бі-сі, який помер 2006 року. Є також хрещеною матір'ю принца Вільяма. Після того, як расистський скандал за її участю став надбанням публіки, палац випустив заяву, де повідомлялося, що старший член команди короля Чарльза йде у відставку після звинувачень у расизмі.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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