Королівську расистку запросять на коронацію Чарльза III та Камілли

Леді С'юзан Гассі, яка багато років працювала фрейліною королеви Єлизавети II, але наприкінці своєї кар'єри виявилася замішаною у скандалі, збираються запросити на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли.
Скандал, в якому виявилася замішана леді Сьюзан, стався під час прийому королеви Камілли в Букінгемському палаці у листопаді. Під час прийому пані Гассі дозволила собі поставити вкрай незручні запитання темношкірій активістці, яка була присутня на заході, по боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фулані. Леді С'юзан питала, де народилася пані Нгозі, якою вона є національності, звідки насправді родом і так далі. Активістка розповіла про це публічно. І буквально наступного дня палац повідомив, що співробітницю короля Чарльза III було звільнено. А потім у грудні палац організував жінкам зустріч, під час якої С'юзан перепросила.
Тепер повідомляється, що леді С'юзан буде запрошено на коронацію короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Джерело повідомило Sunday Mirror, що леді С'юзен, хрещена мати принца Вільяма, була в списку гостей на коронацію 6 травня, хоча запрошення ще не було розіслано, пише Daily Mail.
Можливо, після інциденту запрошення так і не буде надіслано їй. Поки що про це історія замовчує.
Нагадаємо, коронація короля Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Її відвідають близько 2000 людей. Очікується, що приїдуть також Меган та Гаррі.
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