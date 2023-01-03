Королівську расистку запросять на коронацію Чарльза III та Камілли

Леді С'юзан Гассі, яка багато років працювала фрейліною королеви Єлизавети II, але наприкінці своєї кар'єри виявилася замішаною у скандалі, збираються запросити на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли.

Скандал, в якому виявилася замішана леді Сьюзан, стався під час прийому королеви Камілли в Букінгемському палаці у листопаді. Під час прийому пані Гассі дозволила собі поставити вкрай незручні запитання темношкірій активістці, яка була присутня на заході, по боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фулані. Леді С'юзан питала, де народилася пані Нгозі, якою вона є національності, звідки насправді родом і так далі. Активістка розповіла про це публічно. І буквально наступного дня палац повідомив, що співробітницю короля Чарльза III було звільнено. А потім у грудні палац організував жінкам зустріч, під час якої С'юзан перепросила.

С'юзан Гассі та Нгозі Фулані / Фото: Getty Images

Тепер повідомляється, що леді С'юзан буде запрошено на коронацію короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Джерело повідомило Sunday Mirror, що леді С'юзен, хрещена мати принца Вільяма, була в списку гостей на коронацію 6 травня, хоча запрошення ще не було розіслано, пише Daily Mail.

Можливо, після інциденту запрошення так і не буде надіслано їй. Поки що про це історія замовчує.

Леді С'юзан Гассі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, коронація короля Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Її відвідають близько 2000 людей. Очікується, що приїдуть також Меган та Гаррі.

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