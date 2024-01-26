Короля Чарльза III заскочили в Лондоні: монарх приїхав на операцію

Король Чарльз повернувся до Лондона із Сандрінгема і готується до операції дата, якою все ще залишається в таємниці.

75-річний монарх повернувся до британської столиці із королівської резиденції в Сандрінгемі у четвер перед операцією з приводу збільшеної простати, запланованої на цей тиждень. На фотографіях, опублікованих The Sun, видно, що король Чарльз прибув вертольотом, а потім його відвезли до Букінгемського палацу.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королівська репортерка Ребекка Інгліш розповіла в ефірі X, що у Букінгемському палаці було піднято королівський штандарт — прапор, що означає, що монарх перебуває у резиденції. Однак король Чарльз зазвичай зупиняється неподалік, у Кларенс-гаусі, де він живе зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Букінгемський палац оголосив 17 січня, що король Чарльз вирушить до лікарні для "корекційної процедури" для лікування доброякісного стану щодо збільшення простати. Король побажав розповісти про свій діагноз публічно для того, щоб надати приклад іншим чоловікам звертатися до медичних закладів та перевірити стан свого здоров'я. Слід зазначити, це мало успіх. Приклад короля надихнув британців, і вони масово кинулися перевіряти простату.

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