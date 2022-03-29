Короля Іспанії звинуватила у сексуальних домаганнях колишня коханка

У домаганнях його звинувачує данська світська левиця та бізнесвумен — 58-річна Корінна цу Сайн-Вітгенштейн.

За даними ЗМІ, король Хуан-Карлос I познайомився з Корінною 2006 року в німецькому Дітцінгені. Вона була організаторкою сафарі для найстарішої на Британських островах компанії з торгівлі зброєю – Boss & Co. За твердженнями журналу Vanity Fair, жінка неодноразово супроводжувала Хуана Карлоса у закордонних поїздках як неофіційна супутниця. Однією з останніх їхніх спільних подорожей стало сафарі в Ботсвані у квітні 2012 року, коли під час полювання на слонів іспанський монарх зламав стегно.

Крім кількох сафарі за кордоном, Хуан Карлос та Корінна разом відвідували Саудівську Аравію. Придворні стверджують, що Корінна і король лише друзі. Як мінімум, на думку авторів журналу, вона була фінансовою радницею короля, або організаторкою усіх його закордонних поїздок.

Спочатку жінка спростовувала чутки про роман із чоловіком іспанської королеви Софії. А потім звинуватила його у сексуальних домаганнях. Зв'язок між ними перервався 2009 року через підвищену увагу з боку ЗМІ та громадськості.

Суддя Високого суду в Лондоні Метью Ніклін ухвалив, що оскільки її позов проти Хуана Карлоса пов'язаний з приватними діями після романтичних стосунків, він не має юридичного імунітету ні за іспанським, ні за британським законодавством, пише euronews.com.

Король Хуан Карлос I з дружиною королевою Софією / Getty Images

"Який би статус відповідач не мав відповідно до іспанського законодавства та конституції, він більше не є "сувереном" або "главою держави", що дає особисту недоторканність", — ухвалив він.

2020 року судові органи провели розслідування щодо пари у зв'язку з фінансовими операціями, зокрема з активами, що зберігаються у податкових.

Потім Сайн-Вітгенштейн подала до суду на Хуана Карлоса, звинувативши його в нібито організації загроз після їхнього розриву та організації незаконного стеження, починаючи від 2012 року. Світська левиця просила суд винести заборонний судовий наказ щодо колишнього монарха, а також компенсацію за її "страждання та занепокоєння".

Корінна цу Сайн-Вітгенштейн / Getty Images

Робін Ратмелл з Kobre & Kim — юридичної фірми, яка представляє інтереси пані Вітгенштейн, — заявив, що ухвалене минулого четверга рішення продемонструвало, що Хуан Карлос "не може ховатися за своїм станом, владою чи привілеями".

"Це перший крок на шляху до правосуддя; жахливі факти цієї справи нарешті будуть передані до суду", — йдеться у заяві Ратмелла.

Іспанські адвокати Хуана Карлоса поки що відмовляються коментувати рішення лондонського суду.

Король Хуан Карлос I / Getty Images

84-річний екскороль пішов з посади короля Іспанії 2014 року, передавши трон синові - королю Філіпу VI. Він живе у вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах від 2020 року і зберіг титул "почесного короля" від того часу, як зрікся престолу.

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