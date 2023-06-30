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Королю Чарльзу III не покладуть корону на голову під час служби подяки у Шотландії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королю Чарльзу III не покладуть корону на голову під час служби подяки у Шотландії

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На початку липня король і королева вирушать до Шотландії, де проведуть якийсь час своєї літньої відпустки.

Відомо, що Чарльз та Камілла будуть короновані на спеціальній шотландській церемонії, яку називають службою посвяти та подяки в Шотландії, а також будуть нагороджені шотландськими почестями. Хоча незважаючи на те, що цю церемонію називають другою коронацією монарха, корону на його голову не покладатимуть.

74-річний монарх опиниться в центрі уваги під час Національної служби подяки та посвячення у соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

У матері короля Чарльза – покійної королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа – також була схожа церемонія після коронації в Лондоні ще й у Шотландії. 1953 року молодій королеві були вручені почесті Шотландії в соборі Святого Джайлса на церемонії, яка мала бути помпезною, повідомляє People, але натомість вона була дуже скромною, і голова Єлизавети також не була увінчана короною.

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Дата публікації
Перегляди
1256
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