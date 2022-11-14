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Королю Чарльзу III виповнилося 74 роки: опубліковано новий офіційний портрет монарха

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
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Королю Чарльзу III виповнилося 74 роки: опубліковано новий офіційний портрет монарха

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Сьогодні, 14 листопада, Король Чарльз ІІІ святкує свій 74-й день народження.

На честь дня народження короля було опубліковано його новий офіційний портрет. Також стало відомо, що Чарльз став рейнджером Великого Віндзорського парку.

Тому на фото Його Величність король Карл III стоїть біля стародавнього дуба у Великому Віндзорському парку.

Вибір локації не випадковий. Дерево, під яким зображений король, є одним із багатьох вікових та стародавніх дубів та буків, які роблять Віндзор однією з найбільших та найважливіших колекцій дерев у Північній Європі.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Безперервне королівське заступництво парку протягом майже 1000 років призвело до збереження унікальної колекції дерев.

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Дата публікації
Перегляди
763
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