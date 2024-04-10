Королю Чарльзу презентували банкноти з його портретом: якою була реакція монарха

Введення нових грошей знаменує собою один із останніх кроків у зміні правління королеви Єлизавети II.

У вівторок 75-річний король привітав у Букінгемському палаці керуючого банку Англії Ендрю Бейлі та головного касира Сару Джона, щоб отримати перші банкноти з його портретом. Монарху представили купюри в 5, 10, 20 та 50 фунтів із зображенням його обличчя.

"Дуже елегантно", — сказав король Чарльз про дизайн, який є гравюрою, натхненною його фотографією, зробленою 2013 року, повідомляє BBC.

Король Чарльз III, керуючий банку Англії Ендрю Бейлі (у центрі) та головний касир Сара Джон / Фото: Associated Press

Нові полімерні банкноти надійдуть в обіг 5 червня, а купюри із зображенням покійної королеви Єлизавети II залишаться у використанні. Банк Англії заявив, що нові банкноти будуть надруковані лише для заміни банкнот, які зношені або відповідають необхідному збільшенню, пише People.

Портрет короля Чарльза III на банкнотах / Фото: Associated Press

"Наш підхід відповідає вказівкам Королівського двору, спрямованим на мінімізацію екологічних та фінансових наслідків цих змін", — пояснив національний банк у своїй заяві, що не дивно, враховуючи інтерес короля Чарльза до сталого розвитку та збереження природи.

Портрет короля Чарльза III на банкнотах / Фото: Associated Press

Зазначимо, що запровадження нових грошей знаменує собою один із останніх важливих кроків переходу до правління короля Чарльза III після його вступу на престол у вересні 2022 року після смерті його матері королеви Єлизавети II. Його зображення вже зустрічається на монетах та марках Великої Британії.

Король Чарльз III, керуючий банку Англії Ендрю Бейлі (у центрі) та головний касир Сара Джон / Фото: Associated Press

Читайте також: