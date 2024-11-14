Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королю Чарльзу сьогодні 76: палац опублікував нове фото монарха

Королю Чарльзу сьогодні 76: палац опублікував нове фото монарха

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На честь іменинника було представлене нове фото.

Король Чарльз III зображений на портретному фото в елегантному синьому костюмі (його улюблений колір), білій сорочці та світло-синій краватці в принт. Монарх усміхається, стоячи напівбоком біля золотого стільця у палаці.

"Вітаємо Його Величність Короля з Днем Народження сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Ми також зібрали для вас десять цікавих фактів про любовні справи короля Чарльза III, адже його особисте життя було бурхливим і цікавим, особливо в молоді роки.

Читайте також:

Скандал! Сенаторка Австралії звинуватила короля Британії Чарльза III в геноциді!

Скандал! Сенаторка Австралії звинуватила короля Британії Чарльза III в геноциді!

Повʼязані теми:

Наступна публікація