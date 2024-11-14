Королю Чарльзу сьогодні 76: палац опублікував нове фото монарха

Король Чарльз III зображений на портретному фото в елегантному синьому костюмі (його улюблений колір), білій сорочці та світло-синій краватці в принт. Монарх усміхається, стоячи напівбоком біля золотого стільця у палаці.

"Вітаємо Його Величність Короля з Днем Народження сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Ми також зібрали для вас десять цікавих фактів про любовні справи короля Чарльза III, адже його особисте життя було бурхливим і цікавим, особливо в молоді роки.

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