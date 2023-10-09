Королю Чарльзу виповниться 75: які святкування плануються цього дня

Чарльзу III виповниться 75 років – кругла дата та ювілей, у який планують провести кілька заходів.

Вже відомо, що його освітня благодійна організація The Prince's Foundation оголосила, що відсвяткує важливу віху для представників його покоління, яким цього року теж виповниться 75 років, святковими заходами в Гайгроув Гарденс у Глостерширі та в Будинку Дамфріса в Камноці, у Шотландії.

Урочистості відбудуться 13 листопада, напередодні дня народження монарха.

У фірмовому королівському стилі урочистості супроводжуватимуться живою музикою та післяобіднім чаєм, а також можливістю потанцювати та поспілкуватися з іншими людьми.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Захід у Дамфріс-Гаусі прийме гостей з Ейршира та Аррана, Дамфріса та Галлоуея, Глазго та Клайд-Веллі. Тим часом свято в саду Гайгроув відкрито для жителів Глостершира, Вілтшира та Сомерсета.

Чи відвідає король Чарльз III ці заходи поки що не повідомляється.

У заяві палацу пояснюється, що веселощі з нагоди дня народження були натхненні програмою здоров'я та добробуту Фонду принца, яка щомісяця влаштовує чаювання в Дамфріс-Гаусі, щоб зібрати разом тих, хто схильний до ризику самотності та соціальної ізоляції. Забігаючи наперед, можна сказати, що спеціальні заходи, присвячені дню народження Чарльза, підвищать рівень місії на честь королівської події, пише People.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Ми хотіли зробити щось особливе, щоб відзначити 75-річчя Його Величності Короля. Оскільки роль нашої благодійної організації полягає у служінні суспільству, ми подумали, що було б доречно запросити обрану кількість людей, яким цього року також виповнюється 75 років. Цього року ми вирушимо до наших прекрасних місць, щоб провести святковий день", — розповів представник Telegraph представник Фонду принца.

Нагадаємо, торік у день свого 74-річчя Чарльз прийняв титул та посаду наглядача парку Великого Віндзорського парку від свого покійного батька, принца Філіпа. Чарльза сфотографували тоді у сяючому осінньому світлі стародавнього дуба у парку. Примітно, що минуло 70 років, відколи на цю роль був призначений принц Філіп, покійний батько Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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