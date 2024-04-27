Королю Нідерландів 57: цікаві факти з біографії і особисте життя Віллема-Олександра

Віллем-Олександр - сьомий король Нідерландів з Оранської династії, який зійшов на престол 2013 року після зречення від корони його матері – принцеси Беатрікс.

Він був першою дитиною принцеси і на той момент майбутньої королеви і дружини принца Клауса. Після того, як його мати стала королевою, маленький принц отримав титул принца Оранського. У Віллема-Олександра є два брата – Йоган Фрізо (загинув, потрапивши під лавину під час відпочинку на гірськолижному курорті в Австрії 2013 року) і Костянтин.

Принцеса Беатрікс і принц Клаус з синами / Фото: Getty Images

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Віллем-Олександр отримав вищу освіту, закінчивши Лейденський університет, здобув фах історика. Як майбутній конституційний монарх він проходив стажування у різних державних установах та в армії. Має військові звання в Королівських Сухопутних військах, Королівському Військово-морському флоті і Королівських Військово-Повітряних силах. Був ад'ютантом Особливої Служби Її Величності Королеви.

Після сходження на престол у віці 46 років він був наймолодшим монархом Європи. Після інавгурації короля Іспанії Філіпа VI 19 червня 2014 року він став другим наймолодшим монархом Європи. До того ж, Віллем-Олександр став першим королем Нідерландів за 123 роки, - в період від 1890 до 2013 рік трон Нідерландів займали тільки жінки - королеви Вільгельміна, Юліана і Беатрікс.

Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король говорить чотирма мовами: англійською, німецькою, іспанською та своєю рідною нідерландською. 30 квітня 2013 року став королем Нідерландів. Дружина Віллема-Олександра – королева Максима стала королевою Нідерландів, а старша дочка королівської пари - принцеса Катаріна-Амалія, - спадкоємицею престолу і отримала титул принцеси Оранської.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

У короля і королеви троє дочок: Катаріна-Амалія (2003), Алексія (2005) та Аріана (2007).

Королівська сім'я Нідерландів / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, заручини принца і його майбутньої дружини відбулася 1 березня 2001 року. 2 лютого 2002 року відбулася цивільна церемонія одруження принца Оранського і Максими, а трохи пізніше в той самий день відбулася церемонія церковного одруження в Н'іве керку. Максима в результаті заміжжя отримала особистий титул принцеса Нідерландів, а після сходження чоловіка на престол - титул королеви-консорта Нідерландів. Про їхню випадкову і романтичну історію кохання ви можете прочитати детальніше у нашому матеріалі.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Зазвичай в Нідерландах 27 квітня святкують ще й День короля.Свято, пов'язане з днем народження монарха, розглядається також як День національної єдності й солідарності, тому і святкується масштабно і по всій країні.

Король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images