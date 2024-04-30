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Королю Швеції виповнилося 78: монарх та його родина дивилися святковий парад з балкону палацу

Королю Швеції виповнилося 78: монарх та його родина дивилися святковий парад з балкону палацу

Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

Шведському королю Карлу XVI Густаву 30 квітня виповнюється 78 років.

У соцмережах шведської королівської родини презентували новий портрет монарха на честь його дня народження. А також нагадали, що день народження короля – це також офіційний день салюту у Силах оборони.

Сьогодні Його Величність традиційно брав участь у зміні варти, під час якої приймав привітання Збройних Сил та громадськості. Під час церемонії Музичний корпус драгунів рятувальників, Музичний корпус армії та Музичний корпус ВМФ виконували музику.

Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / © Getty Images
Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

Також разом із сім'єю монарх вийшов на балкон Королівського палацу в Стокгольмі. Його супроводжувала дружина королева Сільвія, старша дочка кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем та двома дітьми, а також молодший син принц Карл Філіп з дружиною принцесою Софією та трьома синами.

Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / © Getty Images
Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

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