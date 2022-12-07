Королю знову не пощастило: у Чарльза III на публіці полетіло яйце

74-річному королеві Чарльзу останнім часом щось не щастить. Під час візиту до Лутона король Великої Британії знову зазнав нападу з боку невідомого. У монарха кинули яйцем.

Інцидент стався на майдані Святого Георгія, коли король Чарльз спілкувався з публікою. Охоронці короля швидко втрутилися, щоб відвести монарха від місця заворушень, а він, здається, навіть не помітив, що його знову поцілили яйцем. Відео опублікувало видання Daily Mail.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Поліція Бедфордшира підтвердила, що підозрюваного заарештували і вже допитали. 20-річного чоловіка допитували за звинуваченням у нападі на монарха.

Однак короля, схоже, інцидент не збентежив, він продовжив рукостискання із представниками громадськості. Цей інцидент стався через чотири тижні після того, як 23-річний Патрік Телуелл був заарештований за те, що кинув яйця в короля та королеву-консорта під час візиту до Йоркшира.

Нагадаємо, у Мережі після інциденту з'явилася і реакція короля Чарльза III на те, що сталося.

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