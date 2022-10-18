Корона для Камілли: який вигляд має діамант, через який спалахнув скандал (фото)

Королева-консорт Камілла буде коронована того ж дня, що її чоловік король Чарльз III.

Правляча партія прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді висловила стурбованість тим, що знаменитий дорогоцінний камінь, захоплений Ост-Індською компанією і переданий королеві Вікторії в 19 столітті, стане неприємним болючим спогадом про колоніальне минуле.

Корона з діамантом Кохінур / Фото: Getty Images

Камінь був здобутий у рудниках Голконду в центральній частині південної Індії та має свою історію. Символ завоювання Кохінур мав багато попередніх власників. Ост-Індська компанія забрала коштовність у поваленого Махараджі Даліпа Сінгха 1849 року, як умову Лахорського договору. У договорі вказувалося, що коштовність має бути передана королеві Вікторії.

Чоловік Вікторії принц Альберт був незадоволений зовнішнім виглядом каменю, тому за його наказом його відполірували та огранили знову. Він зменшився майже вдвічі (зі 186 карат до 105,6), але став прозорим та красивим.

Корона з діамантом Кохінур / Фото: Getty Images

У Британії камінь носили тільки жінки, оскільки для чоловіків він вважався нещасливим.

Кохінур у своїй короні носили королева Олександра, королева Марія та королева-мати Єлизавета. Королева Єлизавета II коронувалась у короні Святого Едуарда, в ній же буде коронований і її спадкоємець король Чарльз III.

Корона королеви Марії (ліворуч) з чотирма хрестами та чотирма геральдичними ліліями, на передній частині якої розташований діамант Кохіннур, та корона королеви Єлизавети, королеви-матері (праворуч) / Фото: Getty Images

А ось королева-консорт Камілла може вибрати або іншу корону для коронації або замінити камінь, щоб уникнути можливого публічного скандалу і йти в ногу з часом, як цього хоче її чоловік.

Король Георг VI та королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

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