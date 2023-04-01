Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Корона для короля: шанувальник подарував Чарльзу III кумедний аксесуар, але монарх відмовився

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
562
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Корона для короля: шанувальник подарував Чарльзу III кумедний аксесуар, але монарх відмовився

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Під час візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Берліна з монархом сталася кумедна ситуація.

Після урочистого прийому президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і фрау Ельке Буденбендер біля Бранденбурзьких воріт у Берліні королівське подружжя привітало тих, хто прийшов їх побачити. Саме там на короля Чарльза чекав сюрприз від одного з шанувальників.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королівський кореспондент Ребекка Інгліш опублікувала у твітері відео, як Чарльз обмінювався рукостисканням із людьми, коли один молодик спробував подарувати йому паперову корону від Burger King.

"Це вам, якщо хочете, — з усмішкою сказав чоловік. "Ні, дякую"", — відповів Чарльз широко усміхнувшись і продовжив рух уздовж черги, змушуючи чоловіка сміятися. Корона Burger King, від якої відмовився Чарльз, була не єдиною у натовпі.

Нагадаємо, справжню корону Святого Едуарда королю Чарльзу покладуть на голову у день його коронації 6 травня 2023 року. Її проведе архієпископ Кентерберійський у Вестмінстерському абатстві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
562
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація