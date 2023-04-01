Корона для короля: шанувальник подарував Чарльзу III кумедний аксесуар, але монарх відмовився

Під час візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Берліна з монархом сталася кумедна ситуація.

Після урочистого прийому президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і фрау Ельке Буденбендер біля Бранденбурзьких воріт у Берліні королівське подружжя привітало тих, хто прийшов їх побачити. Саме там на короля Чарльза чекав сюрприз від одного з шанувальників.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королівський кореспондент Ребекка Інгліш опублікувала у твітері відео, як Чарльз обмінювався рукостисканням із людьми, коли один молодик спробував подарувати йому паперову корону від Burger King.

"Це вам, якщо хочете, — з усмішкою сказав чоловік. "Ні, дякую"", — відповів Чарльз широко усміхнувшись і продовжив рух уздовж черги, змушуючи чоловіка сміятися. Корона Burger King, від якої відмовився Чарльз, була не єдиною у натовпі.

Great scenes today during the King's first walkabout in Berlin.

Він був афективнозробленим коронуванням — paper Burger King one — як приємно, що він має свою політику:`Це є для вас, якщо ви хочете'.

Charles smiled broadly and said: 'I'm alright!' pic.twitter.com/KqHypSjopV — Rebecca English (@RE_DailyMail) 29 березня 2023

Нагадаємо, справжню корону Святого Едуарда королю Чарльзу покладуть на голову у день його коронації 6 травня 2023 року. Її проведе архієпископ Кентерберійський у Вестмінстерському абатстві.

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