Корона для коронації Камілли: експерт пояснив вибір королеви-консорта

Незабаром, 6 травня 2023 року, відбудеться коронація короля Чарльза III та королеви Камілли. Рішення королеви-консорта одягнути модифіковану версію корони королеви Марії на коронацію має важливе значення.

Королівський експерт Джордж Гросс повідомив express, що за рішенням, ухваленим королевою-консортом не робити нову корону для її коронації, стоять два дуже важливі повідомлення.

По-перше, таке рішення Камілли використовувати модифіковану корону королеви Марії є частиною розумного вибору, зробленого членами королівської сім'ї щодо історичної події, коли британці переживають економічну кризу. Дуже логічно та економно дістати якусь із готових корон, чим витрачатися на нову.

Корона королеви Марії Текської / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у лютому Букінгемський палац оголосив, що Її Величність одягне на коронацію корону королеви Марії, яку вона носила на коронацію короля Георга V 1911 року. Правда, корона зазнає деяких змін, зокрема в ній не буде спірного діаманта Кохінур, а замість нього корона буде прикрашена на честь покійної королеви Єлизавети II її діамантами Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки.

Король Георг V та королева Марія Текська одразу після коронації у Букінгемському палаці, Лондон, 2 липня 1911 року / Фото: Getty Images

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"Вибір корони королеви Марії Її Величністю — це перший випадок у новітній історії, коли корона, що вже існує буде використовуватися для коронації дружини замість того, щоб робити нову на користь стійкості та ефективності", - йшлося в заяві палацу.

Проте, експерт переконаний, що справа не тільки у вартості життя, йдеться також про те, щоб якщо ви робите щось нове, на це йде більше енергії і так далі, це також турбота про планету, а ця тема дуже цікавить короля Чарльза ІІІ. Будучи принцом Уельським, Чарльз присвятив понад п'ять десятиліть підвищенню поінформованості про проблеми забруднення, відходів та зміни клімату.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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