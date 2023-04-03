Корона для коронації Камілли: експерт пояснив вибір королеви-консорта

Незабаром, 6 травня 2023 року, відбудеться коронація короля Чарльза III та королеви Камілли. Рішення королеви-консорта одягнути модифіковану версію корони королеви Марії на коронацію має важливе значення.
Королівський експерт Джордж Гросс повідомив express, що за рішенням, ухваленим королевою-консортом не робити нову корону для її коронації, стоять два дуже важливі повідомлення.
По-перше, таке рішення Камілли використовувати модифіковану корону королеви Марії є частиною розумного вибору, зробленого членами королівської сім'ї щодо історичної події, коли британці переживають економічну кризу. Дуже логічно та економно дістати якусь із готових корон, чим витрачатися на нову.
Нагадаємо, у лютому Букінгемський палац оголосив, що Її Величність одягне на коронацію корону королеви Марії, яку вона носила на коронацію короля Георга V 1911 року. Правда, корона зазнає деяких змін, зокрема в ній не буде спірного діаманта Кохінур, а замість нього корона буде прикрашена на честь покійної королеви Єлизавети II її діамантами Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки.
"Вибір корони королеви Марії Її Величністю — це перший випадок у новітній історії, коли корона, що вже існує буде використовуватися для коронації дружини замість того, щоб робити нову на користь стійкості та ефективності", - йшлося в заяві палацу.
Проте, експерт переконаний, що справа не тільки у вартості життя, йдеться також про те, щоб якщо ви робите щось нове, на це йде більше енергії і так далі, це також турбота про планету, а ця тема дуже цікавить короля Чарльза ІІІ. Будучи принцом Уельським, Чарльз присвятив понад п'ять десятиліть підвищенню поінформованості про проблеми забруднення, відходів та зміни клімату.
Читайте також: