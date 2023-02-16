Корона для коронації Камілли: що відомо про діамант Куллінан з ювелірної колекції Єлизавети II

Нещодавно Букінгемський палац заявив, що Камілла одягне саме корону королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети II) на коронацію 6 травня 2023 року. Хоча раніше була інформація про те, що вона віддасть перевагу короні королеви матері Єлизавети.

Король Георг V та королева Марія Текська одразу після коронації у Букінгемському палаці, Лондон, 2 липня 1911 року / Фото: Getty Images

За даними Royal Collection Trust, у коронаційній короні королеви Марії спочатку використовувався діамант Кох-і-Нур для коронації 1911 року, як і у короні королеви Олександри для коронації 1902 року. Це той самий "проблемний діамант", через який було багато суперечок.

Коли королеві-матері Єлизаветі замовили корону для коронації 1937 року, вона вилучила гігантський діамант із корони королеви Марії і вставила його в свою корону, так само, як це зробила її свекруха до неї.

Король Чарльз III вирішив, що спірний діамант краще не використовувати в коронаційній короні його дружини Камілли. А замість нього на головному уборі будуть встановлені діаманти Куллінан III, IV та V, які були частиною ювелірної колекції королеви Єлизавети II. Покійна монархиня часто носила їх як брошки, пише People.

Що за такий діамант Куллінан

Корона королеви Марії Текської / Фото: Getty Images

За даними того ж Royal Collection Trust, діамант Куллінан був знайдений в Південній Африці 1905 року. 1907-го камінь був подарований королю Едуарду VII на його 66-й день народження урядом Трансвааля. Це був символічний жест, спрямований на усунення розколу між Великою Британією та Південною Африкою після англо-бурської війни. Після початкових вагань король прийняв подарунок за рекомендацією британського уряду.

Діамант був розрізаний на дев'ять пронумерованих частин. Король Георг V встановив Куллінан I та II у Скіпетр Государя та Корону Імператорської держави, де каміння залишається і сьогодні. Імператорська державна корона, Скіпетр Государя та Держава Государя були використані під час похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Імператорська державна корона, Скіпетр Государя та Держава Государя / Фото: Getty Images

Куллінани VI і VIII пізніше були привезені в приватному порядку королем Едуардом VII як подарунок королеві Олександрі, а інші були придбані урядом Південної Африки і передані королеві Марії 1910 роre. Королева Марія заповідала прикраси своїй онуці королеві Єлизаветі II 1953 року.

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