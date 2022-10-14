Коронація Чарльза III: експертка назвала, хто з королівської родини прагне приїзду Сассекських

Король Чарльз III демонструє всьому світу, що готовий простягнути оливкову гілку своєму молодшому синові Гаррі та його дружині Меган. А королева-консорт Камілла, кажуть, дуже сподівається, що Сасекські з'являться на коронації короля.

Нещодавно Букінгемський палац оголосив, що коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року.

Королівська експертка Кеті Ніколл розповіла ET Online, що присутність Гаррі і Меган на коронації може покласти край розбіжностям у королівській родині. Однак є заковика, цього дня свій 4-й день народження святкуватиме син пари – Арчі.

"Все ще існує проблема сімейного розладу, цього розриву в самому серці дому Віндзорів, і, звичайно ж, багато людей запитують, чи приїдуть Гаррі і Меган та їхня родина на коронацію і чи стане це, нарешті, сигналом про деяке відтавання розколу, який як сподівалися люди, міг статися через похорон королеви", — каже експертка.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

За її словами, королева Камілла теж дуже хоче, щоб герцог і герцогиня Сассекські відвідали цей захід. Але рішення, найімовірніше, буде за Гаррі і Меган, пише express. А щодо запрошення, то, швидше за все, пара отримає запрошення на коронацію так само, як і інші члени королівської родини.

Читайте також: