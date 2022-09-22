Коронація Чарльза III: король одягне у день церемонії не ту корону, яку носила його мати Єлизавета II

Вже названо передбачувану дату коронації, вона відбудеться навесні або влітку 2023 року. Протягом останніх 900 років – з часів Вільгельма Завойовника – коронація проходила у Вестмінстерському абатстві.

На відміну від королівських весіль, коронація є державною подією: уряд оплачує її та обирає список гостей. Видання The Guardian зібрало кілька цікавих фактів про майбутню коронацію монарха.

Яку корону одягне Чарльз III

Корона Святого Едуарда / Фото: Getty Images

Архієпископ Кентерберійський покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда, датовану 1661 роком. Це культова золота корона з коштовностей Лондонського Тауера, усипана 444 кольоровими дорогоцінним камінням, включаючи рубіни, гранати, сапфіри та турмаліни, наповнена фіолетовим оксамитом і облямована хутром. Її надягає монарх тільки в момент самої коронації, частково тому, що вона важить 2,23 кг. За правилами, цю корону монарх носить після коронації на державних відкриттях парламенту або інших офіційних урочистих заходах.

Мати Чарльза – Єлизавета II – в день коронації носила іншу корону – корону Британської імперії, яка була створена 1937 року для коронації батька Єлизавети II – короля Георга VI – компанією Garrard & Co. Спроектовано її так, щоб вона була значно легшою і краще сиділа на голові, ніж корона Святого Едуарда, якою коронують британських монархів.

Королева Єлизавета II у короні Британської імперії / Фото: Getty Images

Крім корони святого Едуарда, новому королю буде вручено коронаційну каблучку, названу каблучкою Англії, яке буде одягнене на безіменний палець правої руки монарха.

Каблучка використовується від 1831 року і є символічною сапфіровою каблучкою з рубінами багетного огранювання у вигляді хреста на лицьовій стороні, що представляє хрест Святого Георгія і шотландський прапор.

Королю також вручать скіпетр 1661 року, який відтоді використовувався при кожній коронації. Король Чарльз також отримає два золотих арміла, які символізують зв'язок монарха з народом.

Де житиме король Чарльз

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Очевидно, що король Чарльз та королева Камілла переїдуть із їхньої резиденції Кларенс-хаус, де вони живуть зараз, але точно невідомо куди саме. У королеви Єлизавети II було кілька резиденцій, включаючи Букінгемський палац, Балморал та Віндзорський замок. Очікується, що новий монарх житиме у Букінгемському палаці, який Чарльз вважає важливим символом монархії. Але поки що офіційно цю інформацію не підтверджено.

Що зміниться за короля Чарльза

Король залишиться політично нейтральним. Відомо також, що він хоче, щоб королівська сім'я скоротилася і очікується, що буде ухвалено рішення, щоб зменшити витрати сім'ї. Про те, які ще в британському королівстві будуть зміни, ми розповідали раніше.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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