Коронація Чарльза III / © Associated Press

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Із самого ранку до Вестмінстерського абатства почали прибувати гості з усього світу – перші особи країн і члени королівських сімей. Запрошено було понад дві тисячі людей. Одними з перших з'явилися перша леді України Олена Зеленська у супроводі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша леді США Джилл Байден із онукою Фіннеган, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною Акшатою Мурті, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон, король Іспанії Філіп VI та королева Летиція, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія, японський спадковий принц Акісіно і принцеса Кіко та та інші.

Олена Зеленська на коронації Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган на коронації / © Associated Press

Ріші Сунак і Акшата Мурті на коронації Чарльза III / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони на коронації Чарльза III / © Associated Press

Королева Летиція і король Філіпп VI / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Спадковий принц Японії Акісіно і принцеса Кіко / © Associated Press

Подивитися на історичне дійство зібралося до 2 мільйонів людей. Навіть похмура погода і дощ не завадили публіці очікувати на свого короля, щоб на власні очі його побачити і привітати оплесками та оваціями.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

У церемонії коронації брало участь понад шість тисяч військових.

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Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Далі відбулася урочиста процесія, під час якої Чарльз III з дружиною Каміллою вирушили з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства на кареті Diamond Jubilee (виготовлена з дубу у 2012 році спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II). Довжина карети становить 4,5 метри, а її вага – три тонни. В упряжці було шість коней.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Маршрут процесії був таким: Букінгемський палац, Адміралтейська арка, Трафальгарська площа, площа біля парламенту і кінцева точка - Вестмінстерське абатство.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Прибувши до абатства, король зайшов туди через Великі західні двері. Він пройшов центральним нефом уздовж хору до місця коронації. Його супроводжувало восьмеро почесних пажів.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

За королем йшла його дружина королева Камілла.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

На коронації з'явилося подружжя Уельських зі своїми дітьми, на яких всі дуже чекали.

Принц Гаррі на захід прибув сам. Він приїхав без дружини – Меган Маркл, яка вирішила не відвідувати церемонію через те, що дата коронації співпала з днем народження їхнього сина – принцу Арчі Гаррісону Маунтбеттен-Віндзору виповнилося чотири роки.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Герцог Сассекський сидів у третьому ряду поруч із двоюрідними сестрами – принцесами Євгенією і Беатріс.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі на коронації / © Associated Press

Коронація розпочалася з того, що архієпископ Кентерберійський проголосив Чарльза III беззаперечним королем. Відбулося це під урочистий музичний акомпанемент і спів хору.

Король присягнув, поклавши руку на Біблію, і поцілував її. Потім підписав копії присяг, які надав йому лорд-камергер.

Чарльз став першим монархом, який привселюдно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладений гімн "Я клянуся тобі, моя країно".

Король був одягнений у біле лляне вбрання, яке називалося Colobium Sindonis, золотий плащ Supertunica і коронаційний пояс на талії.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Далі у коронаційному кріслі Святого Едуарда (виготовлене у 1300 році, вважається найстарішим предметом меблів у Великій Британії, на якому коронували 26 монархів) Чарльза помазали святою олією. Робили це без сторонніх очей, прикривши короля спеціальними завісами. У цей час хор співав "Боже, бережи короля".

Архієпископ оливковою олією і за допомогою коронаційної ложки "намалював" хрести на чолі, грудях і руках Чарльза.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Королю вручили королівські регалії: спочатку Державу, Скіпетри з хрестом та голубом, сферу суверена (символ королівської гідності).

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Після цього Чарльзу на голову поклали корону Святого Едуарда (Єлизавета II також коронувалася у ній). Під кріслом лежав "камінь долі", який століттями використовували для коронації шотландських королів, а до Лондона його привезли напередодні з Шотландії спеціально для коронації Чарльза.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Далі відбулося сходження короля на престол. Із коронаційного крісла Чарльз перейшов на трон у супроводі архієпископа і служителів церкви.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Після цього старший син Чарльза, принц Вільям, який є першим у лінії наслідування престолу, дав йому клятву вірності, поклавши свої руки між долонями батька. Вільям підвівся, доторкнувся рукою до корони і поцілував Чарльза у щоку.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Після Чарльза III коронували його дружину Каміллу: її помазали, коронували і звели на престол.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Каміллі поклали на голову корону королеви Марії, яку вона носила на коронацію короля Георга V 1911 року. Корона прикрашена діамантами покійної Єлизавети II - Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки.

Королева Камілла на коронації / © Associated Press

Під час церемонії Каміллі вручили традиційні королівські регалії: Жезл королеви-консорту з голубом (голуб уособлює Святого Духа) і Скіпетр королеви-консорту з хрестом, які відповідали скіпетрам Короля.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Після коронаційної церемонії король Чарльз III і королева Камілла зійшли з тронів і залишили абатство під акомпанемент державного гімну. Чарльз вийшов із абатства вже в іншій короні - короні Британської імперії.

Королева Камілла і король Чарльз III на коронації / © Getty Images

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Вони сіли вже до іншої карети - Gold State Coach (на ній мати Чарльза, королева Єлизавета II, їхала на свою коронацію у 1953 році). Її довжина сягає 7 метрів, а вага - 4 тонни. Запрягли у неї вісім коней.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

До Букінгемського палацу на іншій кареті поїхали також принц Уельський, принцеса Уельська і їхні діти – Джордж, Шарлотта і Луї.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Завершенням коронації став вихід короля Чарльза III і королеви Камілли на балконБукінгемського палацу. Вони вийшли, щоб вітати своїх підданих. На цей момент публіка чекала із нетерпінням.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

До Чарльза і Камілли приєдналися принц і принцеса Уельські, їхні діти, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Із балкону королівська родина спостерігала за захопливим авіашоу, яке продемонстрували королівськя ВПС "Червоні стріли". Літаки у небі залишили по собі дим у кольорах британського прапора.

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

Коронація Чарльза III / © Associated Press

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Дата публікації 15:06, 06.05.23 Кількість переглядів 1084 Коронація Чарльза ІІІ: включення Сніданку з Лондона