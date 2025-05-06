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Коронація Чарльза III: найцікавіші подробиці історичної церемонії
6 травня 2023 року коронували старшого сина покійної королеви Єлизавети II — 74-річного короля Чарльза III. Цього ж дня коронували і його дружину — королеву Каміллу. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві. Згадуємо, як минула ця історична подія, за якою спостерігав увесь світ.
Із самого ранку до Вестмінстерського абатства почали прибувати гості з усього світу – перші особи країн і члени королівських сімей. Запрошено було понад дві тисячі людей. Одними з перших з'явилися перша леді України Олена Зеленська у супроводі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша леді США Джилл Байден із онукою Фіннеган, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак із дружиною Акшатою Мурті, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон, король Іспанії Філіп VI та королева Летиція, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія, японський спадковий принц Акісіно і принцеса Кіко та та інші.
Подивитися на історичне дійство зібралося до 2 мільйонів людей. Навіть похмура погода і дощ не завадили публіці очікувати на свого короля, щоб на власні очі його побачити і привітати оплесками та оваціями.
У церемонії коронації брало участь понад шість тисяч військових.
Далі відбулася урочиста процесія, під час якої Чарльз III з дружиною Каміллою вирушили з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства на кареті Diamond Jubilee (виготовлена з дубу у 2012 році спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II). Довжина карети становить 4,5 метри, а її вага – три тонни. В упряжці було шість коней.
Маршрут процесії був таким: Букінгемський палац, Адміралтейська арка, Трафальгарська площа, площа біля парламенту і кінцева точка - Вестмінстерське абатство.
Прибувши до абатства, король зайшов туди через Великі західні двері. Він пройшов центральним нефом уздовж хору до місця коронації. Його супроводжувало восьмеро почесних пажів.
За королем йшла його дружина королева Камілла.
На коронації з'явилося подружжя Уельських зі своїми дітьми, на яких всі дуже чекали.
Принц Гаррі на захід прибув сам. Він приїхав без дружини – Меган Маркл, яка вирішила не відвідувати церемонію через те, що дата коронації співпала з днем народження їхнього сина – принцу Арчі Гаррісону Маунтбеттен-Віндзору виповнилося чотири роки.
Герцог Сассекський сидів у третьому ряду поруч із двоюрідними сестрами – принцесами Євгенією і Беатріс.
Коронація розпочалася з того, що архієпископ Кентерберійський проголосив Чарльза III беззаперечним королем. Відбулося це під урочистий музичний акомпанемент і спів хору.
Король присягнув, поклавши руку на Біблію, і поцілував її. Потім підписав копії присяг, які надав йому лорд-камергер.
Чарльз став першим монархом, який привселюдно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладений гімн "Я клянуся тобі, моя країно".
Король був одягнений у біле лляне вбрання, яке називалося Colobium Sindonis, золотий плащ Supertunica і коронаційний пояс на талії.
Далі у коронаційному кріслі Святого Едуарда (виготовлене у 1300 році, вважається найстарішим предметом меблів у Великій Британії, на якому коронували 26 монархів) Чарльза помазали святою олією. Робили це без сторонніх очей, прикривши короля спеціальними завісами. У цей час хор співав "Боже, бережи короля".
Архієпископ оливковою олією і за допомогою коронаційної ложки "намалював" хрести на чолі, грудях і руках Чарльза.
Королю вручили королівські регалії: спочатку Державу, Скіпетри з хрестом та голубом, сферу суверена (символ королівської гідності).
Після цього Чарльзу на голову поклали корону Святого Едуарда (Єлизавета II також коронувалася у ній). Під кріслом лежав "камінь долі", який століттями використовували для коронації шотландських королів, а до Лондона його привезли напередодні з Шотландії спеціально для коронації Чарльза.
Далі відбулося сходження короля на престол. Із коронаційного крісла Чарльз перейшов на трон у супроводі архієпископа і служителів церкви.
Після цього старший син Чарльза, принц Вільям, який є першим у лінії наслідування престолу, дав йому клятву вірності, поклавши свої руки між долонями батька. Вільям підвівся, доторкнувся рукою до корони і поцілував Чарльза у щоку.
Після Чарльза III коронували його дружину Каміллу: її помазали, коронували і звели на престол.
Каміллі поклали на голову корону королеви Марії, яку вона носила на коронацію короля Георга V 1911 року. Корона прикрашена діамантами покійної Єлизавети II - Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки.
Під час церемонії Каміллі вручили традиційні королівські регалії: Жезл королеви-консорту з голубом (голуб уособлює Святого Духа) і Скіпетр королеви-консорту з хрестом, які відповідали скіпетрам Короля.
Після коронаційної церемонії король Чарльз III і королева Камілла зійшли з тронів і залишили абатство під акомпанемент державного гімну. Чарльз вийшов із абатства вже в іншій короні - короні Британської імперії.
Вони сіли вже до іншої карети - Gold State Coach (на ній мати Чарльза, королева Єлизавета II, їхала на свою коронацію у 1953 році). Її довжина сягає 7 метрів, а вага - 4 тонни. Запрягли у неї вісім коней.
До Букінгемського палацу на іншій кареті поїхали також принц Уельський, принцеса Уельська і їхні діти – Джордж, Шарлотта і Луї.
Завершенням коронації став вихід короля Чарльза III і королеви Камілли на балконБукінгемського палацу. Вони вийшли, щоб вітати своїх підданих. На цей момент публіка чекала із нетерпінням.
До Чарльза і Камілли приєдналися принц і принцеса Уельські, їхні діти, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна.
Із балкону королівська родина спостерігала за захопливим авіашоу, яке продемонстрували королівськя ВПС "Червоні стріли". Літаки у небі залишили по собі дим у кольорах британського прапора.
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