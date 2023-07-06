Коронація Чарльза та Камілли у Шотландії: найкращі фотографії церемонії

Військові верхи на конях проскакали дорогою до собору Святого Джайлса, минаючи доброзичливців, що аплодували і протестуючих проти монархії людей.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Getty Images

Король Чарльз III на шотландській коронації / Фото: Getty Images

На службу до собору внесли корону короля Шотландії Якова V і під час служби вручили її королю Чарльзу III, але на голову монарху її не покладали. Також і королева Єлизавета II не одягала корону на своїй коронації у Шотландії 1953 року.

Коронація Чарльза у Шотландії / Фото: Associated Press

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Чарльз і Камілла приїхали на службу в державному бентлі і перебували цього дня в трохи схвильованому, але водночас у гарному настрої. Вони обидвоє були в мантіях і регаліях Найдавнішого і Благороднішого Ордену Чортополоха, найвищої лицарської нагороди в Шотландії, до якої Чарльз призначив Каміллу лише кілька тижнів тому.

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Шотландська коронація Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Як ми писали раніше, принц і принцеса Уельські відвідали службу і їхали за королем і королевою в королівському роллс-ройсі.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії, монархи з принцом та принцесою Уельськими / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

Принц Вільям вийшов у своїх регаліях Ордена Чортополоха, а принцеса Кейт була одягнена в синю сукню-пальто від Кетрін Вокер, яку вона раніше носила на Великдень та День Співдружності 2022 року. Кетрін не є членом Ордену Чортополоха, тому оксамитової мантії та страусиного капелюха в її королівському гардеробі немає.

Принц і принцеса Уельські на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

Сама служба в соборі нагадувала трохи коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, 6 травня, але була не такою грандіозною хоч і не позбавленою урочистостей. Королю Чарльзу було вручено Меч Єлизавети як частину нагороди Шотландії, яка була нещодавно введена в експлуатацію та названа на честь королеви Єлизавети.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії, монархи з принцом та принцесою Уельськими / Фото: Associated Press

Після завершення церковної служби члени королівської сім'ї спостерігали за прольотом у виконанні "Червоних стріл" Королівських ВПС — стоячи біля входу до палацу Холіруд.

Король Чарльз III та королева Камілла на шотландській коронації / Фото: Getty Images

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