Коронація Чарльза та Камілли: все, що потрібно знати про церемонію та святкування

Король Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 разом зі своєю дружиною королевою Каміллою. Вона стане першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

Де і коли відбудеться коронація короля Чарльза ІІІ

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У жовтні 2022 року Букінгемський палац оголосив, що коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Раніше передбачалося, що Чарльз обере для церемонії дату в червні – місяці, в якому була коронована його мати Єлизавета II (це було 2 червня 1953 року). Але король обрав 6 травня – це ще й день народження його онука Арчі, сина Меган і Гаррі. За майже тисячолітньою традицією службу проведе архієпископ Кентерберійський.

Відомо, що король Чарльз планує запросити 3000 гостей на свою коронацію, але церемонія однаково обіцяє бути скромнішою, ніж була у його матері – королеви Єлизавети II.

Які корони використовуватимуть король Чарльз і королева Камілла

Фото: Getty Images

Король Чарльз носитиме корону Святого Едуарда на своїй коронації. Корона вже покинула лондонський Тауер, де вона зберігається разом з іншими коштовностями корони, на початку грудня, щоб підготувати її до історичної служби у травні, повідомляє People.

Корона Святого Едуарда була вперше створена для Карла II 1661 року і стала заміною попередньої корони, яка була переплавлена ​1649 року.

Питання про корону, яку носитиме королева Камілла, досі широко обговорюється. Було висловлено припущення, що Камілла може носити корону, зроблену для бабусі Чарльза, Єлизавети Боуз-Лайон для коронації її чоловіка –короля Георга VI 1937 року. Проте вона містить один із найвідоміших і найсуперечливіших діамантів Кохінур. У чому суперечка цього каменю і чому Камілла може не одягнути цю корону, ми розповідали тут.

Корона з діамантом Кохінур / Фото: Getty Images

Хто з гостей очікується на коронації

Коронацію короля Чарльза та королеви Камілли відвідають члени королівської родини, члени європейських королівських домів, члени парламенту, лідери Співдружності, високопосадовці й голови благодійних організацій. Багатьох цікавить питання, чи приїдуть Гаррі та Меган, якщо їх запросять. Принц Гаррі в нещодавньому інтерв'ю сказав, що зараз "м'яч на боці його батька", а це означає, що Гаррі подумає, чи приймати це запрошення, якщо воно надійде. А Чарльз, навіть з огляду на скандальні мемуари молодшого сина, які вийшли, кажуть, готовий запросити його і невістку Меган на цю подію.

Які ще події супроводжуватимуть коронацію

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вже точно відомо, що 6 травня королівська процесія розпочнеться в Букінгемському палаці та вирушить до Вестмінстерського абатства для коронації. Після служби до короля Чарльза і королеви Камілли приєднаються члени королівської родини для більш масштабної коронаційної процесії назад до Букінгемського палацу, де всі вони з'являться на балконі. Тому самому, де панувала протягом 70 років правління королева Єлизавета II.

Також очікується великий концерт та кілька вихідних днів, під час яких британці та гості святкуватимуть цю подію.

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