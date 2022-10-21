Коронація Камілли: чому королева не може одягнути діадему замість корони зі спірним діамантом

Навколо корони для коронації королеви Камілли зараз багато розмов. Чому дружина короля Чарльза не може одягнути корону з каменем Кохінур або просто вибрати діадему, розповімо докладніше.

Одним із варіантів корони для коронації Камілли було використання корони, в якій коронувалась королева-мати Єлизавета 1937 року, коли відбулася коронація її чоловіка короля Георга VI (дідуся короля Чарльза III та батька королеви Єлизавети II).

Корона з діамантом Кохінур / Фото: Getty Images

У її короні був той самий діамант Кохінур, через який вже спалахнув скандал. Як пише People, з усіх доступних корон ця найлегша і проста в носінні, тому що у неї платинова оправа. А експерти єдині на думці, що спірний діамант має бути вийнятий із корони та замінений на інший камінь. У самій короні немає нічого спірного, і вона чудово підходить для коронації.

Також відомо, що Чарльз мав теплі стосунки з бабусею Єлизаветою і логічно було б, якби його дружина коронувалася в тій самый короні, що й сама королева-мати. Тим паче, що зв'язок між Каміллою та Єлизаветою існує не лише завдяки цій короні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У день заручин Чарльз подарував Каміллі п'ятикаратний діамант смарагдового ограновування, оточений трьома діамантовими багетами, подарованими королеві-матері 1929 року. Королева-мати Єлизавета вперше була помічена з цією королівською коштовністю у 1980-х роках після того, як отримала її від свого чоловіка короля Георга VI. Каблучка Камілли оцінюється приблизно у 212 000 фунтів стерлінгів.

Експерти стверджують, що використання коронаційної корони Єлизавети було б природним продовженням цієї історії.

Є ще один варіант – зробити нову корону для Камілли на замовлення, що за нинішніх економічних умов у Британії може розцінюватися не дуже добре підданими. Тож, швидше за все, такий варіант не буде розглянуто.

Також передбачалося використання діадеми — зокрема державної діадеми Георга IV, яку королева Єлизавета II носила шляхом на свою коронацію 1953 року. Однак на думку тих самих експертів, коронація за своєю природою вимагає корони, а не просто діадеми.

Королева Єлизавета II у державній діадемі Георга IV / Фото: Getty Images

"Ви не можете увінчати її голову діадемою або тіарою. Я думаю, що навіть спроба використати що-небудь ще буде сприйнята як коментар до статусу Камілли, який передбачає, що вона не на тому ж рівні, що й попередні дружини королів, чого Чарльз безперечно хотів би уникнути", - каже експертка із королівських прикрас Лорен Кієна з The Court Jeweller.

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