Коронація короля Чарльза III: названо можливу дату церемонії та перші подробиці

Чарльз став королем того дня, коли померла його мати королева Єлизавета II. Але коронуватимуть Його Величність лише наступного року. Що відомо про майбутню коронацію короля Чарльза III розповідаємо вам докладніше.

За інформацією видання The Sun, коронувати нового монарха можуть навесні або влітку 2023 року. І є ймовірність, що це може статися у 70-ті роковини коронації самої Єлизавети II, яка відбулася 2 червня 1953 року, що, погодьтеся, було б дуже символічно.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Відбувається коронація монарха зазвичай у Вестмінстерському абатстві. Видання пише, що через 48 годин після поховання Єлизавети II розпочалося планування коронації нового короля.

За словами джерел, коронація короля Чарльза III буде не такою масштабною, якою була у його матері. Вона буде менш витратною, ніж була у королеви та фінансуватиметься за рахунок платників податків, як і зазвичай.

"Жодного поспіху з коронацією немає, і треба дуже багато спланувати. Але це буде в травні чи червні залежно від події, що відбуватимуться у світі", – розповіло виданню джерело. "Поки сім'я залишається в офіційній королівській жалобі до наступного понеділка, найближчим часом нічого не буде оголошено. Але всі знають, що це має статися наступного року, а травень чи червень - найкращий час".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, саме у червні королева Єлизавета II зазвичай святкувала і свій офіційний день народження.

Чарльз давно ясно дав зрозуміти, що хоче спрощеної монархії, і зрозуміло, що його коронація буде відображенням цього. Також, ймовірно, криза вартості життя враховуватиметься під час планування цієї масштабної події.

Однак, незважаючи на деякі зміни, церемонія все одно залишиться вірною давнім традиціям і відображатиме зміни в сучасному світі.

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