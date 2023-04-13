Коронація короля Чарльза та королеви Камілли: що на нас чекає у день церемонії

Три тижні залишилося до церемонії коронації короля Чарльза III та королеви Камілли, яка разом із чоловіком буде коронована цього дня. Ми вирішили розповісти вам детальніше про те, що буде відбуватися цього дня у Лондоні.

Де відбуватиметься коронація

Коронація традиційно проходитиме у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, службу проведе архієпископ Кентерберійський. Король і королева прибудуть до абатства у процесії з Букінгемського палацу, відомої як "Королівська процесія" на кареті Diamond Jubilee, яка була створена 2012 року спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Карета Diamond Jubilee / Фото: Getty Images

Служба триватиме близько години, значно менше, ніж було у королеви Єлизавети II 1953 року, коли вона тривала 3 години. Після закінчення служби король і королева повернутися до Букінгемського палацу вже в тій золотій кареті Gold State Coach, в якій їздила Єлизавета II.

Карета Gold State Coach / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева їхала в ній в обох напрямках із палацу до абатства і навпаки, а ось її син дещо змінив традицію.

Після служби до короля Чарльза і королеви Камілла приєднаються члени королівської родини для більш масштабної коронаційної процесії назад до Букінгемського палацу. У ній братимуть участь принц та принцеса Уельські з дітьми, герцог та герцогиня Единбурзькі з дітьми, принцеса Анна з чоловіком сером Тімоті Лоуренсом, герцог Кентський, його сестра принцеса Олександра Кентська та герцог і герцогиня Глостерські. Імовірно, цим самим складом вони вийдуть на знаменитий балкон Букінгемського палацу.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Цікавий факт:

Коронація королеви 1953 року була першою, яку транслювали по телебаченню, і лише у Великій Британії її переглянули 27 мільйонів людей. Король Чарльз стане 40 монархом Великої Британії, що править.

Що відбувається на коронації

Під час церемонії король складає коронаційну присягу. Форма та формулювання змінювалися протягом століть. Сьогодні монарх зобов'язується правити відповідно до закону, здійснювати справедливість за допомогою милосердя, потім монарх буде помазаний, благословенний і посвячений архієпископом. Отримавши державу та скіпетр, архієпископ покладає корону святого Едуарда на голову монарха. Після того, як архієпископ Кентерберійський та старші колеги віддають шану, звершується Святе причастя.

Іноземні гості коронації

Джо та Джилл Байдени / Фото: Getty Images

На церемонію запрошено не лише британських членів королівської родини, а й високопосадовців, іноземних членів королівських сімей та світових лідерів. Відомо, що президент США Джо Байден відмовився бути присутнім, але приїде його дружина Джилл Байден. Серед інших глав держав будуть представники Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако. Усі три президенти ЄС — Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель — також будуть там. Свою участь підтвердив президент Польщі Анджей Дуда. Також буде запрошено представників громадськості, зокрема з благодійних організацій короля.

Дискусії навколо Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Букінгемський палац офіційно підтвердив, що принц Гаррі буде присутній на коронації сам. Його дружина Меган, герцогиня Сассекська та діти – принц Арчі, який цього дня святкує чотириріччя та принцеса Лілібет – залишаться вдома у Каліфорнії з мамою.

Хто з королівських європейських домів очікується

Підтвердили свою присутність князь Монако Альбер II та його дружина Шарлін, кронпринц Данії Фредерік та дружина кронпринцеса Мері із чотирма дітьми, кронпринцеса Швеції Вікторія з батьком королем Карлом Густавом. Приїдуть також король Іспанії Філіп VI та королева Летиція.

Головна роль спадкоємця – принца Джорджа

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Колись принц Джордж Уельський – син Кейт і Вільям Уельський, має зійти на трон і стати королем. Тому за бажанням його батька Вільяма в коронації Чарльза III він відіграватиме ключову роль. 9-річний принц був затверджений як один із восьми пажів честі. Він супроводжуватиме короля і стане частиною процесії через Неф Вестмінстерського абатства. До дев'ятирічного хлопчика приєднаються лорд Олівер Чолмонделей, майстер Ніколас Барклай та майстер Ральф Толлемач, які разом складають Королівські Пажі Пошани.

Пажі для королеви Камілли

Каміллу супроводжуватимуть чотири різних пажі, всі з яких пов'язані з Її Величністю. Це онуки: майстер Гас та майстер Луї Лопес, а також майстер Фредді Паркер Боулз та її онучатий племінник, майстер Артур Елліот.

Маршрут коронаційної ходи

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король і королева подорожуватимуть одним і тим самим маршрутом до Вестмінстерського абатства і назад.

Маршрут ходи після церемонії було значно скорочено порівняно з попередньою коронацією: маршрут королеви Єлизавети II розтягнувся аж на вісім кілометрів, на який пішло близько двох годин.

Новий маршрут був обраний з практичних міркувань, оскільки він є знайомою перевіреною подорожчю для багатьох королівських заходів.

Докладніше про те, яку корону одягне король Чарльз і королева Камілла в день коронації ми вам уже розповідали.

А також показували, який вигляд має запрошення на коронацію.

Ще один цікавий факт:

Від виступу на концерті у Віндзорському замку відмовилися сер Елтон Джон та Spice Girls, Гаррі Стайлс, Ед Ширан, Адель та Роббі Вільямс, пославшись на щільний гастрольний графік.

Де подивитись коронацію

Швидше за все, подивитися церемонію можна буде на BBC, Sky та ITV.

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